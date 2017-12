Más de $ 2 mil 241 millones recaudó Aduanas en subastas entre el 2016 y 2017

En total durante los dos años se han rematado 2.264 lotes de mercancías.

Con los resultados definitivos del último remate del 2017 realizado en Valparaíso durante los primeros días de noviembre, el Servicio Nacional de Aduanas cerró su proceso de Subastas que incluyó otros 3 remates –Santiago, Iquique y otro en Valparaíso- y que como recaudación total permitió recuperar para el fisco $1.168.876.489 gracias a la adjudicación de 1.071 lotes.

El Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda, destacó que “éste es uno más de lo roles que cumplimos como Aduanas, aportando millonarios recursos económicos a las arcas fiscales con la gestión que hacemos de los remates, trabajando de esta forma de una manera muy concreta para el desarrollo del país”.

La Subdirectora Administrativa del Servicio Nacional de Aduanas, Silvia Salinas, explicó que “este tipo de remates es una de las vías a través de la cual la institución colabora con la recuperación y recaudación de ingresos para el Estado, y por lo mismo estamos sumamente satisfechos, dado que este año logramos casi un 9% más de ingresos que el año anterior”.

El último remate realizado en el puerto recaudó $154.808.095, con 177 lotes adjudicados, con mercancías provenientes de las aduanas de San Antonio, Valparaíso y Los Andes. Respecto a esta última subasta del año cabe destacar que mayor monto pagado fue el del lote 269, que correspondía a un bus articulado para pasajeros usado, año 2015, articulado e híbrido (eléctrico+diésel) marca Volvo, con capacidad de 41 asientos, acceso para discapacitados y aire acondicionado, entre otras especificaciones, que fue adjudicado al único postor en $28.361.000.

Los catálogos que se ponen a disposición del público están compuestos por miles de mercancías que van desde ropa, bisutería, vinos, instrumentos musicales, menaje, electrodomésticos, artículos de computación hasta vehículos, maquinaria y repuestos que están bajo custodia de Aduanas, ya sea en sus propios almacenes o en bodegas particulares.

Los productos o mercancías que son subastadas por Aduanas, son aquellas que han quedado en presunción de abandono, por ejemplo, debido a que su consignatario o importador no las desaduanó tras 90 días de depósito; mercancías retenidas –ya sea en grandes embarques o a pasajeros internacionales- que no las recuperaron porque no se han cancelado los impuestos correspondientes; y otros tipos de mercancías que son abandonadas expresamente o decomisadas por Aduanas debido a que infringieron normativas específicas.

Estas cifras se complementan con la recaudación del 2016, que totalizó $1.072.386.981. y 1553 lotes adjudicados en 4 remates. Así, la recaudación total 2016-2017 que el Servicio Nacional de Aduanas reporta al país se empina hasta los $2.241.263.470.