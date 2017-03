Más de 90 millones de pesos serán invertidos para catastro de predios en toda la comuna de Huara

Programa de regularización está dividido en 2 etapas y corresponde al convenio que existe entre el Gobierno Regional de Tarapacá y el ministerio de Bienes Nacionales. El programa completo tiene una inversión total de $269.747.000.

Con la presencia de autoridades regionales y comunales y una masiva asistencia de habitantes de la comuna de Huara, la seremi de Bienes Nacionales realizó el lanzamiento de la primera etapa del programa “Diagnóstico y Catastro de la Propiedad Rural de la Comuna de Huara”, el cual tiene como objetivo catastrar y diagnosticar, las propiedades de personas naturales que ocupan en forma regular e irregular en los subterritorios de Tarapacá, Aroma y Miñi-Miñe, sean predios habitacionales como agrícolas.

En la ceremonia, la seremi (s) de Bienes Nacionales, Rosa Ruiz, expresó que para el ministerio de Bienes Nacionales y para el Gobierno Regional de Tarapacá, este programa es muy importante, ya que desde el año 2014 se daba cuenta del diagnóstico de irregularidad de las comunas rurales de la provincia del Tamarugal, donde se constató que, junto con ser la comuna de Huara, la más extensa geográficamente, presentaba además, los más altos índices de ocupación irregular de la propiedad habitacional y agrícola, razón por la cual se implementó este programa.

“Esta primera etapa del programa tiene 6 meses de duración y nos va a dar cuenta de la irregularidad de títulos de dominio que existe en toda la comuna de Huara. Eso nos permitirá contar con la información, correspondiente a la identificación de las personas y además tendremos antecedentes de los predios irregulares, y eso será súper valioso para nosotros, ya que con esa información vamos a poder iniciar la segunda etapa que es la entrega de títulos de dominio”, precisó la seremi (s).

Por su parte, la intendenta Claudia Rojas explicó que este programa es muy importante, ya que es una de las principales tareas del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet; “Estamos hablando de poder dar acceso para todos. Estas personas que viven hace mucho tiempo en sus terrenos, pero que no los tienen regularizados, o sea, que no aparecen en el Conservador de Bienes Raíces como dueños, no pueden acceder a programas que nuestro gobierno entrega a través de Conadi, Conaf e Indap, y para las personas que trabajan en la agricultura, es una barrera que es demasiado importante y que no les permite tener igualdad de acceso para desarrollar su vida y la de sus familias en mejor forma. Ese es el gran impacto que tiene este programa, y es por eso que estamos muy orgullosos, muy contentos de poder llevarlo adelante, de poder dar solución a muchas familias de Huara y hacer realidad lo que siempre hemos dicho, el Tamarugal tiene que dejar de ser el pariente pobre de Iquique y nosotros como Gobierno Regional, nos hemos hecho cargo de eso”.

Myrta Chambe, de la localidad de Miñi-Miñe, es una de las beneficiadas con este programa, el cual, según ella, permitirá que dejen de ser pueblos abandonados, “ahora van a estar todos pendientes de nosotros, de regularizar, nosotros por ejemplo queremos regularizar la sede. Estamos muy contentos”, expresó Myrta.

El consejero regional José Miguel Carvajal, también estuvo presente en el lanzamiento, quien realizó un llamado a los habitantes a acercarse y participar del programa, el cual va en directo beneficio para el desarrollo de quienes habitan las diferentes quebradas de la comuna de Huara. “es importante que en este periodo de gobierno se hayan invertido millones de pesos en la provincia del Tamarugal, pero principalmente, proyectos que impactan en lo que significa la agricultura, en lo que significa la calidad de vida de la gente y creo que en esa misma línea, el poder contar en este momento, con este tipo de proyectos, hay que compartir con la gente esta felicidad e instarlos a que aprovechen esta oportunidad, hay muchas localidades que necesitan esta regularización, y es por eso que me quedo con las palabras de la intendenta de que avanzamos sobre los proyectos que necesita la propia comunidad”.

Trabajo en terreno

Para lograr el objetivo de la primera etapa del programa, se llamó a licitación pública, siendo la empresa “Data Research” junto con “Geométrica”, quienes comenzarán a partir de este lunes 27 de marzo a realizar diversas salidas a terreno, para reunirse con los habitantes de las 20 localidades de la comuna de Huara que serán catastrados. Para eso, se planificó, una semana completa de reuniones de difusión, en localidades como: Huarasiña, Quillahuasa, Poroma, Coscaya, Pachica, Tarapacá, Suca, Miñi-Miñe, Quipila, Loanzana, Soga, Aroma, entre otras.

Es así, que la empresa a cargo del catastro, trabajará con drones de última tecnología, que estarán recorriendo las localidades. “La próxima semana haremos una etapa de difusión, donde iremos a cada una de las localidades, contando de qué se trata el programa, qué vamos a hacer en adelante, además, les daremos las fechas en que vamos a estar, posteriormente, en cada una de las localidades, levantando información con los drones, que nos va a permitir, tener una imagen real de todos los predios y paralelo a eso, vamos a estar pidiendo información que se llenará en una ficha, y con esa información se complementa con las imágenes de los drones, más la información del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, y vamos a terminar con un informe que diga si el predio es particular, fiscal, es regular o si es irregular y eso lo entregaremos al ministerio para que puedan regularizar”, contó Gina Ghio, jefa de proyecto de “Data Research” y “Geométrica”.