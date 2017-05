MINEDUC Tarapacá inicia implementación de nuevo Sistema de Admisión Escolar

Para dar a conocer los alcances del nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) que el MINEDUC implementará en la Región de Tarapacá a partir de este año, la encargada nacional de este proceso, Angélica Bosch, desarrolló reuniones de trabajo con el seremi de la cartera, Francisco Prieto, autoridades y equipo regional SAE.

Bosch explicó que uno de los ejes esenciales de la Reforma Educacional es la Ley 20845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de las y los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. “Se prohíbe el lucro con el fin de garantizar que todos los recursos sean utilizados con fines educativos, elimina el financiamiento compartido y establece un nuevo “Sistema de Admisión Escolar” para terminar con la discriminación arbitraria en los procesos de admisión”, acotó.

El fin de la selección inicia el tránsito a un nuevo Sistema de Admisión Escolar, transparente y no discriminatorio, en todos los colegios que reciben aportes del Estado. “Esto significa que los establecimientos educacionales no podrán continuar utilizando los variados sistemas de selección discriminatoria que hasta ahora venían empleando: deben dejar de tomar pruebas de conocimientos, de solicitar antecedentes socioeconómicos a los padres o certificados de notas de los postulantes, de realizar entrevistas dirigidas, etc., para que todos los postulantes tengan igualdad de oportunidades al momento de postular a un establecimiento” explicó la encargada nacional del SAE.

Con el fin de facilitarle a las familias el acceso de sus niños a establecimientos a los que previamente se encuentren vinculados, tendrán preferencia en el proceso de admisión, los estudiantes que tengan algún hermano matriculado en el establecimiento al que postulan, al igual que los hijos de funcionarios que trabajen en colegio al que están postulando.

¿Cómo se postulará?

El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma web, donde los apoderados podrán realizar las postulaciones a todos los establecimientos que deseen, ya sea desde sus hogares, los mismos establecimientos de la región, u otros puntos que se habilitarán en distintas zonas para acompañar el proceso.

“En este sitio web se encontrará información detallada sobre todos los establecimientos Municipales, Particulares Subvencionados y de Administración Delegada de la región, tales como: su Proyecto Educativo, Reglamento Interno, actividades extracurriculares, matrícula, tipo de jornada, modalidad, niveles de enseñanza, infraestructura, arancel mensual –en el caso de los que no son gratuitos-, entre otros”, aclaró Bosch.

Tarapacá

Este año, la implementación del Sistema de Admisión Escolar se extiende a cuatro nuevas regiones: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos. Las y los apoderados de estudiantes que el 2018 tengan que cursar Primer Nivel de Transición, Segundo Nivel de Transición, 1º Básico, 7º Básico, y 1º Medio, deberán postular a través de la plataforma web del Sistema de Admisión.

En la Región de Magallanes, en tanto, al ser su segundo año de puesta en marcha del Sistema de Admisión, se incorporarán todos los niveles, desde el Primer Nivel de Transición hasta 4º Medio.

El año 2018, se sumarán el resto de las regiones del país, y el 2019 el Sistema estará plenamente operativo incorporando todos los niveles educativos.

En la región de Tarapacá, participarán del Sistema los 163 establecimientos que reciben subvención del Estado, y se espera que alrededor de 10 mil estudiantes postulen a través del Sistema de Admisión Escolar.

Magallanes

El 2016, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se dio inicio al nuevo Sistema de Admisión Escolar, con poco más de 3.500 postulaciones de niños y niñas para los 63 establecimientos educacionales, Municipales y Particulares Subvencionados, considerados para ese año. Los resultados, que se presentan a continuación, dan cuenta de la positiva evaluación del proceso,

· Hubo dos rondas de postulación: la Etapa Regular y la Etapa Complementaria, en las que postularon un total de 3.580 estudiantes, 3.147 en la primera ronda, 222 en la segunda ronda, y 211 en ambas.

· El 86,8% de los postulantes fue admitido en alguna de sus preferencias

· El 64,7% de los postulantes fue admitido en su primera preferencia (En total 2.316 quedaron asignados en su primera opción:1.959 en Etapa Regular y 357 en Etapa Complementaria)

Fechas claves

25 de septiembre: Se inician las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar. Las familias deberán postular entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre a los establecimientos que deseen. En este periodo, además, podrán modificar su postulación las veces que consideren necesarias.

13 de octubre: Se termina el plazo para postular al Sistema de Admisión Escolar. Las familias que no postularon en este periodo podrán hacerlo en la Etapa Complementaria de Admisión, pero solo a los establecimientos que aún cuenten con vacantes disponibles.

20 de noviembre: Se publican los resultados al Sistema de Admisión Escolar. Las familias deberán ingresar con su RUN y contraseña entre el 20 de noviembre y el 24 de noviembre para conocer sus resultados.

Deberán seleccionar alguna de las alternativas que se desplegarán en la pantalla (Aceptar/Rechazar)

24 de noviembre: Se termina el plazo para aceptar o rechazar los resultados. Concluye el plazo para conocer los resultados y aceptar o rechazar el establecimiento donde fue admitido el estudiante.

18 de diciembre: Se inicia el periodo de matrícula a los establecimientos: Los apoderados deberán dirigirse al establecimiento donde fue admitido el estudiante para realizar el trámite de matrícula.

22 de diciembre: Se termina el periodo de matrícula a los establecimientos. Las familias que no realicen el trámite de matrícula, perderán el cupo en el establecimiento donde fueron admitidos.