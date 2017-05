Ministra Paula Narváez sostiene que no se puede distraer comentando cada frase de grandilocuentes

La ministra Secretaria General de Gobierno se refirió a las críticas del precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Piñera y aseguró que el Ejecutivo está concentrado en gobernar.

Enfática fue la ministra Paula Narváez este lunes al referirse a los cuestionamientos hechos por el precandidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Piñera, sobre la labor del Gobierno. La secretaria de Estado sostuvo que “la dinámica entre las campañas presidenciales y la dinámica de gobernar tienen lógicas muy distintas, y él, como ex Presidente, debiera saberlo”. En esa línea, Narváez aseguró que “el Gobierno tiene que estar dedicado a gobernar hasta el último día y no podemos distraernos en comentar cada una de las frases grandilocuentes que pueda tener el ex Presidente Piñera”.

De todos modos, la vocera de Gobierno manifestó que el Ejecutivo no está de acuerdo con las críticas del ex Mandatario, sosteniendo que, además, “no creemos que esté de acuerdo la gran mayoría de los chilenos, porque él hace una caricatura del país y no hace, por lo tanto, una lectura realista de un país que ha avanzado enormemente en el reconocimiento de derechos sociales”.

Finalmente, recordó que “él hizo un gobierno no de transformaciones, él hizo un gobierno más bien de administración y de continuidad”, y que por ese motivo “lo importante es que él le explique al país si quiere seguir profundizando en los derechos sociales que hoy día han sido una tremenda ganancia, una tremenda conquista para todos los chilenos y chilenas”.

Despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales

En otra materia, consultada por los medios sobre la audiencia que este miércoles realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para analizar los efectos de la penalización del aborto en Chile, la portavoz de La Moneda recordó que para todos es conocido que el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley que se hace cargo de la realidad de las mujeres y del sentir ciudadano.

Asimismo, señaló que “todos sabemos que hay dificultades en la tramitación de este proyecto porque hay visiones distintas. Nosotros, lo que queremos es que nos hagamos cargo como país, como Estado chileno, de una realidad que afecta a las mujeres en Chile, que tengan la opción de poder decidir y que no por esa decisión puedan ser penalizadas como es en el día de hoy”.

Relación con Bolivia

Ante las dudas sobre si existe la posibilidad de que se realice una reunión bilateral entre la Presidenta Michelle Bachelet y su par boliviano, Evo Morales, durante la ceremonia de cambio de mando en Ecuador, la ministra Paula Narváez explicó que en la agenda de la Presidenta está previsto “que ella acompañe al nuevo Presidente de ese país en su ceremonia de investidura, no hay una agenda anexa a esa”.

En cuanto a los reclamos de Bolivia por el rechazo en su petición de visa para su ministro de Justicia, la secretaria de Estado sostuvo que desde la entrada en vigencia del nuevo régimen de otorgamiento de visas a Bolivia, se le ha entregado este documento a más de 70 funcionarios bolivianos, incluyendo a quienes “han venido a ofrecer asistencia jurídica a las personas detenidas”, y que en el caso específico del ministro en cuestión, él ya había venido a Chile pero “realizó declaraciones consideradas por el Gobierno chileno como injuriosas y, por lo tanto, haciendo uso de las facultades que tiene el Gobierno, no se le otorgó visa”, finalizó.

Fondo Nacional de Seguridad Pública

Además, la ministra Paula Narváez aprovechó de hacer un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, a organismos no gubernamentales y a universidades a postular al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). Explicó que esta es una herramienta que permite financiar proyectos que ayuden a llevar adelante iniciativas de la comunidad en materia de prevención.

Finalmente, Narváez subrayó que este fondo “permite financiar iniciativas muy innovadoras, creativas, que además permiten que sea la propia comunidad la que lleve adelante mecanismos de solución en materias de seguridad pública”.

Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de mayo y el trámite se debe realizar a través de la página web del FNSP.