MOVILH promomoverá la no discriminación en sistema educacional y carcelario de Iquique

El líder del Movilh, Rolando Jiménez, llegará este jueves a la región de Tarapacá.

El líder del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, realizará este jueves 17 y viernes 18 de agosto variadas gestiones en Iquique para prevenir y erradicar la homofobia y los abusos contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) al interior de las casas de estudios, por un lado, y de las cárceles, por otro.

Las acciones en cárceles tendrán lugar luego de que en el transcurso del último año Gendarmería fuese sancionada en 8 ocasiones por tribunales por abusos en diversos penales del país, lo que ha obligado a reubicar a los internos.

“Algunos internos LGBTI torturados en cárceles de otras regiones han sido reubicados en penales de Iquique. Nuestra visita a Iquique tiene por fin conocer en qué estado se encuentran estos internos, así como capacitar a los gendarmes en derechos humanos”, sostuvo el Movilh.

La charla de capacitación en diversidad sexual y derechos humanos será dictada a los gendarmes este viernes 17 de agosto a las 9:30 horas en el auditorio del Centro de Reinserción Social, ubicado en Sotomayor 728-A, Iquique.

La visita del Movilh a la región tiene además por fin promover el respeto a las personas LGBTI en el sistema educacional. En ese sentido, Jiménez dictará una charla a estudiantes de psicología y trabajo social este viernes 18 de agosto a las 18:00 en la Universidad Santo Tomás, con sede en Iquique.

También el Movilh promoverá en la Región de Tarapacá que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales denuncien los abusos.

“Hemos apreciado que las denuncias por homofobia y transfobia en la Región de Tarapacá son bajas, pero no porque no exista discriminación. Hay gran temor para denunciar o la sensación de que nada de conseguirá al denunciar. Esto no puede seguir pasando, pues el silencio sólo perpetúa los abusos”, sostuvo Jiménez.

Este jueves, Jiménez se reunirá además con autoridades locales en horario y fecha exacta por definir.