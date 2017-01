Multan vehículos mal estacionados en obras de ejecución del par vial O´Higgins – Bulnes

Carabineros fiscalizó calle Bulnes y cursó 23 infracciones a autos mal estacionados. Tramo pertenece a obras de Par Vial O´Higgins – Bulnes, que a la fecha registran daños por mal uso de conductores.

Sorpresiva y eficaz fue la intervención de Carabineros de Chile durante esta jornadade este martes, que permitió cursar infracciones a aquellos conductores mal estacionados en obras en ejecución del Par Vial O´Higgins Bulnes.

El sector fiscalizado corresponde a Bulnes con Avenida Arturo Prat, lugar donde se pudo verificar in situ el mal uso de lugares no destinados para estacionamientos, que a la fecha han causado diversos daños a las obras del Par Vial, como la rotura de bolardos.

La visita de Carabineros fue requerida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se repetirá durante los próximos días en diversos sectores considerados dentro de este mega proyecto, como una forma de garantizar el correcto uso de las veredas y calzadas, en una obra que aún no ha sido entregada y que ya registra daños ocasionados por terceras personas.

Al respecto, el Seremi de Vivienda, Ricardo Carvajal, indicó que esta obra significará un aporte innegable para Iquique, tanto en materia de conectividad, como también en la imagen de ciudad. “Este es un esfuerzo del Estado de Chile para mejorar los estándares de vías estructurante, en este caso, de las calles Bulnes y O’Higgins. Es recurso de todos los chilenos, por lo que hacemos un llamado a la comunidad y, sobre todo, a los automovilistas a hacer buen uso de estos espacios públicos y no estacionarse donde no corresponde, no es posible que ingresen por los espacios que dejan los bolardos, se estacionen sobre la vereda e interrumpan el paso de peatones como de ciclistas”, dijo.

Por su parte, la Directora (S) de SERVIU, Mariana Toledo, informó que “con este tipo de fiscalización garantizamos la correcta ejecución y conservación de esta obra de gran envergadura, que representa una inversión superior a los 10 mil millones de pesos”, puntualizó.

A lo anterior, añadió que “estas obras sin lugar a dudas que mejorarán la calidad de vida de las personas de Iquique y Alto Hospicio y una vez terminadas, ambas ciudades contarán con una mejor conectividad, con calzadas de mayor amplitud, que incluye intervenciones con ciclovías y espacios públicos de calidad para el peatón”, indicó la directora (S) de SERVIU.

El proyecto contempla la construcción de calzadas en hormigón y ensanche de las calles O’Higgins y Bulnes, de dos a tres pistas, entre Avenida Arturo Prat y Avenida Salvador Allende, además de un total de 2.4 kilómetros de calles transversales. También el nuevo par vial considera la construcción de bahías de estacionamientos, mejoras en aceras, ciclovía bidireccional, semaforización sincronizada, paisajismo y paraderos de transporte público, todo por una inversión del Minvu que superan los $10.000 millones.