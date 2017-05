Llega el invierno y con él las enfermedades más comunes como catarros, gripes, alergias o faringitis. La mayoría son provocadas por el cambio drástico de temperaturas, la humedad o la contaminación que es mayor durante esta época. Todo ello debilita la salud de muchas personas, especialmente niños, pero también jóvenes y adultos suelen sufrir dolencias relacionadas con la garganta.

Los órganos más sensibles ante las bajas temperaturas son el oído y la laringe y durante el invierno se incrementan las visitas al médico por infecciones como la otitis aguda en niños o faringolaringitis en adultos. Por esta razón es necesario tener en cuenta Otitis y faringitis, ¿Cómo se tratan?.

El otorrinolaringólogo doctor Hichan Moussa Fardoun, ha proporcionado algunas recomendaciones para evitar complicaciones durante este período del año.

Consejos para tratar la otitis en niños

La otitis es la principal infección que experimentan los niños en invierno ya que las trompas de Eustaquio se obstruyen fácilmente. Esta inflamación del oído interno provoca un dolor intenso que puede complicarse si no se trata correctamente. El doctor establece los siguientes consejos:

1.- Si su hijo se queda de dolor en el oído, acuda siempre al médico de cabecera o a un especialista.

2.- Los síntomas que suelen mostrar los niños son llantos irritables, duermen mal, suelen tener fiebre y falta de apetito.

3.- Una otitis externa se puede tratar con antibiótico tópico en gotas. Tras 7 días de tratamiento se suele curar, pero a veces es necesario asociar este tratamiento con antibióticos orales.

4.- Si es una otitis media, la fiebre puede ser elevada y con todos sus síntomas: tiritonas, falta de apetito, dolor de cabeza, piel de gallina o labios azulados.

5.- Ante este tipo de otitis, es necesario tratar el dolor mediante paracetamol o ibuprofeno. La infección remitirá y el cuadro clínico desaparecerá en pocos días.

6.- La hidratación es muy importante si se padece otitis, ya que la pérdida de líquido seca la voz, mientras que la falta de apetito se recupera en pocos días.

7.- En niños que sufren reiteradamente otitis media, se deben evitar factores de riesgo como las alergias, la guardería o el humo del tabaco. Si aun así no se controla, es necesario visitar al especialista para la eliminación quirúrgica de las amígdalas, o bien, la colocación de tubos de drenaje en el tímpano que permiten la entrada de aire en el tímpano y así poder drenar líquidos.

Cuidar la voz en adultos

La inflamación de la laringe o faringe provoca que las cuerdas vocales sufran mucho porque “el frió provoca disfonía y ronquera”. El especialista aconseja que se sigan una serie de pautas:

1.- No carraspear o toser de manera habitual.

2.- No gritar.

3.- Evitar hablar en lugares ruidosos como discotecas o coches.

4.- No cantar en un tono poco confortable para la garganta porque controlar el tono es esencial.

5.- No hablar mientras se practica ejercicio físico.

6.- Evitar la contracción de pecho, hombros, cuello o garganta para hablar más tiempo.

7.- Evitar hablar durante mucho tiempo en tono bajo o monótono.

8.- Evitar la tensión en mandíbulas o apretar los dientes al hablar.

9.- Evitar susurrar.

10.- Evitar hacer esfuerzos con la voz cuando ya padezca un catarro u otra enfermedad relacionada porque puede afectar a las cuerdas vocales.

Son recomendaciones muy sencillas de aplicar para prevenir enfermedades ligadas a las temperaturas invernales, y evitar que se prolonguen durante un largo periodo de tiempo ya que “el tiempo de recuperación suele ser variable dependiendo del germen causante y del estado de salud previo del paciente”, ha concluido el experto.