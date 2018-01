Papa Francisco anima a jóvenes: “Pregúntense ¿qué haría Cristo en mi lugar?”

El Santo Padre recordó las palabras de San Alberto Hurtado en el Encuentro con los Jóvenes en Maipú. Su Santidad utilizó la metáfora del celular e internet para enviar un mensaje potente: ser protagonistas de los cambios en nuestra patria.

“Antes de irme, ¿Cuál era la contraseña?” fue la última pregunta que les hizo este miércoles el Papa Francisco a los cerca de 60 mil jóvenes que lo acompañaron en el Santuario Nacional de Maipú. Les dijo que la clave para mantenernos conectados con la realidad y los sueños era la pregunta que se hacía San Alberto Hurtado. “La contraseña de Hurtado es muy simple. Él se preguntaba ¿Qué haría Cristo en mi lugar?”, dijo.

El Santo Padre alentó a los jóvenes a ser protagonistas de los cambios en Chile, expresando que es necesario ser patriotas –y no “patrioteros”– y querer nuestra tierra como a una madre. “Chicos, quieran su Chile”, recalcó, y agregó “Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente”.

En esa línea, resaltó la importancia del Sínodo y antes de éste, el Encuentro de Jóvenes, un espacio rico en diálogo donde “ustedes pueden expresar lo que sienten: La Iglesia necesita que nos interpelen”, y agregó, “¡Cuánto necesita la Iglesia chilena de ustedes, que “nos muevan el piso” y nos ayuden a estar más cerca de Jesús!”.

La multitud agradecía sus palabras con vítores al son del canto “Esta es la juventud del Papa”, solo interrumpidos por nuevas palabras del Pontífice: “Ser protagonistas es hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, con quien te encuentres y a la hora en que te encuentres: “¿Qué haría Jesús en mi lugar?”.

Durante el encuentro, los jóvenes chilenos le hicieron entrega de la Cruz de Chile, que representa los anhelos y esperanza de Chile en un solo signo de Patria y Fe. Por su parte, el Papa les invitó a “cargar la batería de sus celulares” y “no perder la conexión con Jesús”.

“No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina; lo que queremos es vivir como Jesús vivió”, dijo al finalizar.