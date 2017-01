PDI Iquique encuentra cuerpo sin vida de desaparecido en sector Huanillos

En el sector de Huanillos fue encontrado el cuerpo sin vida del trabajador Carlos Marin Martinez desaparecido el día 11 de diciembre en una Caleta de la Región de Tarapacá, investigación que desarrollaba la PDI.



En horas de la tarde del día de hoy, fue encontrado por familiares el cuerpo sin vida de Carlos Marín Martinez, 25 años de edad, trabajador de una empresa de faenas carreteras, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 11 de Diciembre, luego que fuera visto por última vez por compañeros de trabajo donde éste se desempeña como banderillero, motivo por el cual sus familiares y personal de la empresa cursaron una denuncia por presunta desgracia, quedando la Brigada de Homicidios Iquique, a cargo de la Investigación conforme una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Iquique.

De esta forma los Detectives desarrollaron diversas diligencias investigativas a fin de poder dar con el paradero de Marin Martinez, entre ellas entrevista a familiares y compañeros de trabajo, peritajes a especies que fueron siendo encontradas transcurridos los días, entre otras, siendo finalmente el día de hoy ubicado sin vida, flotando entre huiros en el sector sur de la Región de Tarapacá, específicamente en el sector boca de lobos.

En este contexto el Jefe de la BH Comisario Paulo Villanueva informó que “se encontró el cuerpo sin vida en primera instancia de un N.N., no obstante realizada las pericias dactiloscópicas, se pudo establecer que se trataba de la identidad de la persona desaparecida, investigación que se encontraba en desarrolló por parte nuestra. A la revisión externa del cuerpo no figuran lesiones atribuibles a terceros, no obstante se debe esperar el informe del Servicio Médico Legal”.(EGV)