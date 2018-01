PDI Iquique entrega brazalete Sebra para evitar extravío de menores durante visita del Papa

La Policía de Investigaciones de Iquique, con el objetivo de evitar el extravío de menores y adultos mayores durante la visita del Papa a Iquique, se encuentra entregando el brazalete SEBRA en Mall Zofri y playa Cavancha, dada la gran afluencia de público y turistas.

La iniciativa, busca generar mayor conciencia acerca de la importancia de estar alerta ante una posible pérdida o extravío, temporal o permanente de un menor de edad o adulto mayor en el contexto de la visita del Sumo Pontífice a la ciudad.

Antecedentes

Hasta octubre 2017, la PDI registró 8.942 órdenes para investigar presuntas desgracias, de éstas 3.673 son de menores de edad y 557 de mayores de 60 años.

Causas y motivos de extravío en el rango etário de los 0 a los 8 años de edad:

La cantidad de menores extraviados entre los 0 a los 8 años de edad, entre los años 2013 al 2017, es menor que cualquier otro rango etario, debido que a esta edad aún existe dependencia hacia los padres, por tanto las únicas causas que pueden ser efectivas dentro de este rango son: extravío momentáneo por concurrir a lugares de alta afluencia pública (visita del Papa), playas, eventos masivos, descuido de los padres o tutor responsable del menor, entre otros.

Casos de tuición del menor, cuando uno de los padres mantiene la tuición, por Juzgado de Familia y se produce un desacuerdo, el menor queda con uno de los padres por más tiempo al que le corresponde, por tanto el padre afectado interpone denuncia por Presunta Desgracia.

Otro caso es el extravío en Centros Comerciales, grandes tiendas o Malls, lugar en el que en época de festividades, se encuentran con gran afluencia pública, por lo tanto el descuido de un adulto genera que se extravíe de manera momentánea un menor de edad. La madre o el padre se va con el menor y no da aviso oportuno a los cercanos de su decisión.

Recomendaciones para evitar el extravío de menores de edad, en lugares concurridos:

Dentro de los consejos que la PDI entrega, en caso de que se encuentre en un lugar de mucha afluencia de público, sobre todo en playas o en época de compras navideñas, es hacer lo siguiente:

• Tener muy claro, cuáles son las prendas con las que viste el menor, zapatos, características de la prenda y colores, textura, marcas, polera o pantalones, calzado, entre otros. Si fuese necesario sacar una fotografía antes de salir de casa.

• Nunca perder de vista al menor de edad, debido a la capacidad de distracción de los pequeños en lugares concurridos, podría generar un inminente extravío.

• Enseñar a los niños a una edad temprana, los números telefónicos y nombres completos de sus padres. Como también, colocar en su muñeca o en sus prendas de vestir o collar, los datos necesarios para poder ubicar al adulto responsable.

• Enseñar cómo deben actuar los niños cuando no se encuentran con personas conocidas, deben quedarse en el lugar y demostrar cuales son las personas encargadas de la seguridad del recinto, con la finalidad de que no hablen con personas ajenas.

• En caso de que el menor se haya extraviado, se debe concurrir de inmediato a la Unidad Policial más cercana, para interponer la debida denuncia por Presunta Desgracia, y no esperar 24 a 48 horas de sucedido el hecho.