Pesca artesanal asegura que captura de bacadillo o mote se realiza bajo procedimiento regular

Director del Sernapesca mostró extrañeza por alta presencia del recurso.

El director del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), José Miguel Burgos, expresó, a la prensa, que estarían investigando declaraciones de descargas de la flota artesanal pelágica del Biobío con porcentajes de 71% de fauna acompañante, específicamente de bacadillo o mote, en la pesquería de sardina-anchoveta. Los dichos suscitaron sorpresa en la pesca artesanal.

Burgos dijo que les parece un tanto irregular que haya tan altos porcentajes de mote en las capturas artesanales, hasta 71%, siendo de 2% en la flota industrial. Por ello, estarían investigando y denunciarían a tribunales de comprobar infracciones.

Rosendo Arroyo, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales (Fedepes), clarificó que el mote aparece en forma ocasional y, a veces, muy abundantemente como ocurrió la primera semana de pesca de sardina y anchoveta. Este recurso, subrayó, aparece en la milla uno, por eso lo captura la flota artesanal y lo declara, siendo fiscalizados por el Sernapesca.

Este recurso siempre ha existido, es lo que llaman “de oportunidad” es decir aparece y desaparece en las áreas de operación, y los pescadores lo capturan cuando está presente, no lo eligen. Cuando se abre la temporada y parte con la autorización a embarcaciones pequeñas el esfuerzo pesquero lógicamente se incrementa y aumentan los desembarques, bajo fiscalización del Sernapesca.

Dirigentes de la pesca artesanal agregaron que no se comprende que a Burgos le sorprendan sólo las descargas de los artesanales en circunstancias que también debe revisar la fauna acompañante de la flota industrial, no sólo este año, sino de temporadas anteriores. Alertaron sobre que el directivo anuncia investigaciones sobre descargas de mote de los artesanales, hechas en la milla, por botes pequeños sin tecnología y compara con la flota industrial que utiliza medios tecnológicos y está operando a la altura de Corral, no a orilla de costa en esta región.

Llamaron a Burgos a revisar la situación a la luz de lo que ocurre en el mar, un medio muy dinámico, que este año está saliendo de la influencia de un El Niño; en el que ha habido abundancia de sardina y anchoveta ¿qué es lo extraordinario que detecta Burgos?.

El presidente de la Asociación Gremial de Lo Rojas, Claudio Villarroel, también criticó a Burgos: “el mote siempre aparece y dentro de la primera milla… a mi me preocupa el propósito final de lo que está señalando, aunque estamos tranquilos como pesca artesanal porque estamos actuando bien. Pero me preocupa que Burgos diga que está preparando denuncias porque sería contra pescadores artesanales pequeños que son personas que no están acostumbrados a andar en Tribunales, que sólo se dedican a trabajar”.

Villarroel llamó a explicar lo que realmente ocurre, porque la pesca artesanal no es destructiva con los recursos y no se comprende por qué les atacan por descargas de un recurso no sujeto a cuota y que se captura así como aparece, pero nada se dice de los barcos industriales que pescan dentro de la zona artesanal en el norte, hasta la primera milla con arrastre, en el sur españoles y japoneses trabajan prácticamente sin fiscalización: “hay que ser coherentes y veraces cuando se habla de conservación, no atacar a un sector”, terminó.