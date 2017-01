Plataforma ciudadana solicita que líder de No+AFP sea candidato a la presidencia de Chile

Un grupo de ciudadanos y dirigentes sociales anunciaron que pedirán de manera formal que el vocero de la Coordinadora No+AFP Luis Mesina asuma la candidatura presidencial en el proceso de elecciones que se realizarán en noviembre de este 2017.

El comunicado señala:

Los políticos y los partidos desde el término de la dictadura, han fracasado completamente.

En nuestra patria, una minoría se apoderó de nuestro dinero para la previsión y lo administra en nuestro perjuicio para enriquecerse cada vez más. Lo seguirán haciendo, sin pudor, a la luz del día, como si fuera natural apropiarse del esfuerzo de millones de chilenos. Los partidos y sus candidatos, preparan sus discursos para que ese deshojo siga adelante.

No solamente las y los trabajadores sufren del abuso desatado del capitalismo salvaje que se ha apoderado de Chile, los micro empresarios, los pequeños, y e incluso los medianos empresarios son víctimas del abuso de las grandes empresas oligopólicas que se coluden y les pagan sus productos a 30, 60 y hasta a 180 días.

Cada vez que se les presenta una oportunidad, con resquicios o con leyes a la medida votadas por políticos cuyas campañas financian, eluden los impuestos.

En Chile, el problema no es la política, el problema son los políticos de la derecha sean de Chile vamos o de la Nueva Mayoría. Ya no representan a la sociedad que trabaja y que produce la riqueza…

Luego de largos y agotadores 26 años, estamos donde nos dejó la dictadura.

Los ricos siguen coludidos. Desde que nacemos hasta que morimos pagamos sobreprecio hasta en el papel higiénico, los pañales y alimentos. Las instituciones del Estado actual funcionan para que las colusiones se repitan una y otra vez, desde las farmacias hasta los pollos.

Se ha privatizado el agua dulce y la salada. Ni los peces del mar nos pertenecen. La izquierda, aquella que luchó contra la dictadura, luego del triunfo del NO se transfiguró en una fuerza privatizadora. El poder esconde su riqueza en paraísos fiscales mientras el pueblo renegocia con la banca y el retail (incluso en ese proceso nos estafan).

Queremos interpelar a nuestro propio mundo: Al mundo social. A sus dirigentes, movimientos, gremios, organizaciones y sindicatos.

Para terminar con las AFP, y establecer la Seguridad Social. Para que una Asamblea Constituyente democrática y soberana, decida el país en el que queremos vivir.

Ya nadie del actual modelo nos puede representar. La casta política del duopolio está descompuesta.

Queremos que un dirigente social se alce como candidato a Presidente de Chile. Que se inicie una nueva etapa para los movimientos sociales y la izquierda. Que el pueblo de Chile levante una alternativa propia.

Las luchas de las y los chilenos para que se termine el peor de los abusos, el uso malicioso de nuestros fondos de pensiones, ha puesto a Luis Mesina en un trance histórico, que ni él mismo debe haberse imaginado:

Encabezar la lucha de los millones de chilenos que anhelamos una patria justa, justa solidaria y libre y que ponga fin al extremo abuso que nos asola.

Le pedimos a Luis Mesina que asuma como candidato a presidente de Chile.

Carlos Álvarez, Presidente Mutual de Trabajadores del Transporte

Pablo Sepúlveda Allende, médico

Doris González, Asistente Social, dirigente de la organización de pobladores Ukamau

Esteban Silva, Presidente Fundación Constituyente XXI

Celso Calfullan, dirigente social mapuche, director Werken Rojo

Dr. Carlos Moya. Académico. Coordinación de Universidades

Vanessa Goecke, Historiadora

Eduardo Gutiérrez, Vicepresidente Fundación Carlos Lorca Tobar

Ana María Calisto, Presidenta OASIS. Comité de Trabajo Adultos mayores. Puerto Montt

Rodrigo Loyola, Vicepresidente Asociación de ex Presos Políticos

Roberto Ávila, abogado

Mirtha Alvarado, Directora Tesorera Fundación Constituyente XXI

Mario Paz, Sociólogo

Marco González, Abogado

Renato Villar, Sociólogo

Guillermo Bastias, Abogado, Artista Visual

Loreto Contreras

Cristián Pulgar, Centro de Estudios de la Nueva Investigación Social

Rino canales, dirigente sindical San Bernardo. MTT

Fernando Quiroga

Olga Carrasco, Coordinadora social de la Mutual de Trabajadores del transporte

David Mateluna, Dirigente social, la Cisterna

Álvaro Gruner

Pedro Cáceres Maldonado, ex Presidente de la FESIMAR. Región de Los Lagos

Cristián Muñoz, dirigente sindical Municipalidad de Viña del Mar.

Benjamin Grunewald, Director Sindicato de preparadores Sporting de Viña del Mar

Jorge Díaz, Valparaíso

Enrique Lagunas, Secretario Sindicato de Preparadores Sporting. Viña del Mar

Guillermo Araya Guzmán, Quillota

Manuel Leiva, Dirigente Sindicato de Empleados de Corral Sporting. Viña del Mar

Carmen Oyarce

Claudia Iriarte, abogada

Kevin Grunenwald

Tomás Manuel Fábrega

Claudio Alfonso Rojas Guerra

María Cecilia Bartholin Pérez

Roberto Tello, (ex exiliado) Comunidad de chilenos en Buenos Aires, Argentina

María Elena Salas Cárdenas, Comunidad de chilenos en Argentina

Víctor Parraguez Pino, gastrónomo

Rony Nuñez Mesquida, asesor sindical, Viña del Mar

Hugo Lavín, Octava Región del Bío Bío, Concepción

Daniel Olivares Saguer, profesor de lenguaje y comunicación

Daniel Velásquez, Dibujante Técnico

Ricardo Mendoza, Ingeniero en Agro negocios

Cristian Cid, Técnico jurídico

Nicolás Madrid, ingeniero Comercial

Estefanía Labbé Mosquera, educadora de párvulos

Jaime Alvarado Vilar, Ingeniero en marketing

Diego González Alvarado, Director de Arte Fundación Constituyente XXI

Gustavo Meneses ex presidente del Movimiento Obrero Católico

Juan Carlos Escribar

Rubén Yocelevzky Retamal

Sonia Riva Labbé, Profesora

Pedro Pablo Alvornoz, Tecnólogo Médico

Santiago de Chile, 8 de enero 2017