Policía de investigaciones detiene a empresario iquiqueño por delito de amenaza

El imputado fue detenido en la vía pública mientras se trasladaba en un vehículo particular, encontrando en su poder una pistola con la cual amenazó a la víctima.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Iquique (BICRIM), conforme una denuncia interpuesta por una mujer quien daba cuenta que en horas de la madrugada del día domingo un sujeto desconocido llegó a su domicilio ubicado en el sector sur de la ciudad, mientras esta se encontraba durmiendo, individuo que se movilizaba en un vehículo deportivo y buscaba insistentemente a su hijo, portando en una de sus manos una pistola, a lo que la mujer le manifestó que su hijo no vivía allí, no obstante el desconocido insistía, ante la negativa de la madre el sujeto la amenazó y percuto un disparo en la vía pública, retirándose luego en el automóvil junto a un acompañante en dirección desconocida, no obstante testigos del hecho lograron anotar la patente del vehículo.

Conforme a los antecedentes de la denuncia los efectivos de la PDI, iniciaron las primeras diligencias investigativas, empadronando el sector donde ocurrió el hecho, además de recopilar antecedentes que les permitieron establecer que el victimario había sostenido una discusión horas antes con el hijo de la víctima en una discoteca ubicada en el sector sur de Iquique, asimismo, se logró determinar la identidad del imputado, quien es un empresario local, por lo cual informados los hechos al Ministerio Público y conforme las evidencias que obraban en su contra se logró obtener una orden judicial de entrada y registro para su domicilio.

De esta forma mientras un equipo de Detectives iba a dar cumplimiento a la orden judicial obtenida, detectaron que el vehículo involucrado se desplazaba por la vía pública, y su conductor al percatarse de la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzado por los policías, quienes le efectuaron un control de identidad, comprobando que se trataba del sujeto imputado en el hecho, a quien además se le detectó al interior del vehículo una pistola, al parecer de tipo fogueo, muy similar a un arma de fuego, así como diversos cartuchos propios de este tipo de armas, los cuales además fueron encontrados en su domicilio, siendo detenido en el lugar conforme el delito flagrante.

El imputado identificado como A.S.Q., 33 años, sin antecedentes policiales, por instrucción del fiscal de turno fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Iquique, para la correspondiente audiencia de control de detención, mientras que el arma fue enviada al Laboratorio de Criminalística para efectuar el peritaje balístico correspondiente.