¿Por qué es importante votar?

Terminaron los días de campaña política y ahora nos toca reflexionar para decidir a quienes les daremos nuestro voto de confianza. Recuerda que es un derecho, pero también una obligación como ciudadanos de un país que vive bajo la democracia.

Por ello, te expresamos algunas de las razones por las que debes de ejercer tu VOTO, en caso de que estuvieras pensando en anularlo.

1) Mediante el voto puedes elegir a las personas que te representarán de manera POLÍTICA y el ganador repercutirá en tus intereses en los siguientes años. Así que es necesario que te informes sobre las propuestas de cada uno de ellos y des tu confianza con quien te parezca tener más afinidades.

2) La DEMOCRACIA es un ejercicio que no funciona si sólo unos cuantos se comprometen con ella. Todos tenemos que contribuir con nuestra parte para que sea una efectiva forma de Gobierno.

3) Debes votar porque si los resultados de la Elección no te gustan no sería congruente que te quejaras o protestes, ya que NO contribuiste con lo que te correspondía.

4) A veces tenemos muchas decepciones de los políticos de nuestro país y algunas otras criticamos la forma de GOBIERNO o la manera de ejecutar algunas acciones, así que éste es el momento ideal para cambiar lo que quieras y elegir mejores o nuevas propuestas que te parezcan interesantes y beneficiosas para el país.

5) Algunas personas piensan que el VOTO NULO es una opción, sin embargo no tomas una decisión sobre algo preciso, sólo anulas tu derecho y deber. Ningún presidente será superman y acabará con los problemas, ninguno, lo importante es informarte y saber con quién estás de acuerdo en cuanto a propuestas para seguir avanzando.

Ejerce tu derecho y cumple con tu deber de VOTAR este domingo 19 de noviembre, no esperes la última hora para actuar, podría ser demasiado tarde.