Portuarios de Iquique piden comprensión a la comunidad por paro en Iquique Terminal Internacional

A través de una declaración pública, los trabajadores portuarios del Sindicato Número 2 de Muellaje ITI (MITI) solicitaron comprensión a la comunidad debido a los efectos y alteraciones que está generando la paralización de faenas que llevan adelante desde el pasado sábado al no llegar a un acuerdo en el proceso de negociación colectiva.

En el comunicado, en el que la organización sindical -además- pide disculpas por la acción, se indica que “la intención de este paro no es detener el progreso de nuestra ciudad, pero tampoco estamos dispuestos a enriquecer a las empresas sacrificando a nuestros asociados, en la medida se nos de una solución y se cumplan los compromisos adquiridos, podremos evitar las consecuencias de esta medida tan radical”.

“La situación que hoy esta afectando a la comunidad por el paro portuario no es un problema de los trabajadores; esta paralización es producto de una negociación colectiva no reglada pero con acuerdos firmados en las negociaciones anteriores del 2013; y un acta firmada con fecha de inicio y término con la empresa Iquique Terminal Internacional, la cual fijaba los plazos por parte de la gerencia; plazos que como trabajadores solamente estamos haciendo respetar”, añaden.

“Así, como la empresa nos exige rendimiento, productividad, seguridad y otras necesidades, nosotros exigimos los derechos acordados anteriormente”, recalcan los portuarios.

Los estibadores, a su vez, explican que “esta negociación comienza el 7 de mayo del presente año y con fecha de término fijado en conjunto para el día 29 de mayo a las 00:00am. Durante todo este tiempo no hemos logramos llegar a ningún tipo de acuerdo, a pesar de que los trabajadores hemos validado la mesa negociadora; y con fecha 30 de mayo la Empresa ITI nos envía un correo dando por terminada la negociación no reglada, solicitándonos entregar un nuevo pliego de peticiones, el cual se discutiría el día 24 de junio del presente, fecha establecida para la negociación reglada”.

De acuerdo a lo anterior, los integrantes de MITI aseguran que “la empresa no reconoce ningún acuerdo pactado anteriormente; agregar que entre enero y abril del presente, nuestro Sindicato consultó a la Empresa la posibilidad real cumplir el ‘Acuerdo de una Negociación No Reglada’, donde la Gerencia en su momento, responde tener total disponibilidad y voluntad para negociar y respetar los acuerdos”.

“Al 31 de mayo, la Negociación contaba con un 95% acordado, el Directorio de ITI a través del Gerente General Manuel Cañas, condicionan los acuerdos finales, al levantamiento del Paro de Trabajadores Portuarios, argumentando que cumpliendo esta condición se retomaban las conversaciones. Esta situación pone en entredicho los acuerdos y en Asamblea General de Socios, reconocemos que esto es un bloqueo a cualquier instancia de Negociación, por la nula disposición”, agregan.

“Aclaramos que el Sindicato MITI No. 2 en su conjunto, tenemos toda la voluntad para reintegrarnos a trabajar y solucionar el problema que afecta a toda la ciudad; pero también sabemos que al no haber condiciones de diálogo y respeto a los acuerdos, no tenemos otra salida que las medidas más radicales. Apelamos a la solidaridad, ya que el Trabajo Justo y Digno es un Derecho por el que cada trabajador debe luchar. En este contexto saludamos a los Sindicatos que han apoyado estas demandas, paralizando también sus faenas; Sindicato MITI No. 1, Sindicato MITI No. 3 GyE, Sindicato Eventuales”, finaliza la declaración.

Aclaración de la EPI

Por su parte, debido a los acontecimientos de la paralización de trabajadores del concesionario Iquique Terminal Internacional (ITI), la Empresa Portuaria Iquique (EPI) declara lo siguiente:

A la comunidad, usuarios y clientes del puerto de Iquique informamos que, junto con lamentar los inconvenientes originados por el paro de trabajadores portuarios, conforme al contrato de concesión suscrito con Iquique Terminal Internacional, es responsabilidad de este último garantizar la continuidad de servicios portuarios, llevando a cabo las acciones necesarias para proveer la atención continua de buques y cargas.

De la misma manera, hacemos presente que cualquier situación de fuerza mayor que impida prestar servicios, solo puede ser declarada por el concesionario, previa verificación por parte de EPI, de que se cumplan los requisitos de que la situación emergente sea imprevista e irresistible, lo que en el caso actual no se ha producido.