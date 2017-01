Predicciones 2015 – Signo de Acuario

En 2015 los Acuario seguirán con la misma tendencia. Tras dos años fantásticos en lo que se refiere a la economía, este año tendrán que trabajar duro para seguir prosperando.



Será un año perfecto para el amor y la vida social. Lo bueno es que tendrán energía para afrontarlo todo. Todo lo que tenga que ver con la comunicación y lo intelectual, le irá rodado. Una facilidad increíble, que con ellos podrán favorecer todos los planos: amor, trabajo, relaciones… Se los meterán a todos en el bolsillo en cuanto digan dos cositas. Harán varios viajes y se darán la buena vida. La vida social, los amigos y los viajes. La espiritualidad seguirá presente y seguirán adentrándose en ella. Ya no será suficiente con leer, documentarse, practicarla… Sentirán la necesidad de contactar con los gurús o los sacerdotes o filósofos… Irán a la fuente para llegar a lo más hondo de la espiritualidad.

Acuario Amor

El amor les irá muy bien este año. Siguen con la misma tendencia que el año anterior, por lo menos hasta el mes de agosto. Si tienen novio/a es el momento de casarse o de formalizar la relación. Si están solteros, no les quepa duda que encontrarán a su media naranja. Es un periodo romántico, que les llevará a disfrutar del amor y de su pareja. Tendrán la libido muy alta, con lo cual favorecerá sus relaciones sexuales y tendrán más interacción que la de costumbre en ustedes.

Podrían conocer a su nuevo amor a través de los chats. A ustedes les encanta Internet y los Ordenadores, así es que todo lo que pase a través de ellos, será favorable y positivo. También podría tratarse de un amigo/a, que se convierta en algo más o no. Les atraerá todo lo que se salga de lo normal, lo exótico, lo que sea diferente a Vds., los extranjeros… Les atraerán todas aquellas personas que practiquen algún tipo de espiritualidad o de ayuda humanitaria.

Acuario Familia

Su hogar y su familia no les darán problemas y no serán el centro de su vida este año. Si Vds. están tranquilos y tienen el comportamiento correcto, habrá equilibrio en su casa y Vds. se sentirán a gusto y bien. No se sentirán tan atados y esto les gustará, porque podrán ocuparse de otras cosas que requerirán su atención. Los que no se divorciaron el año anterior, este año disfrutarán de estabilidad en el hogar. Si se divorciaron, a finales de año podrían tener pareja otra vez.

Sentirán la necesidad de arreglar su casa y cambiar algunas cosas. Háganlo si les apetece. Incluso algunos querrán hacer obras en casa, porque necesitarán cambiarla completamente. Si tienen dinero, no tendrán problema en hacerlo. Se sentirán felices e ilusionados de renovar su hogar. Los viajes serán varios e incluso puede que vivan temporalmente algunos meses en otra ciudad, pero no se mudarán de casa definitivamente.

Si tienen hijos en edad de irse a la Universidad, se mudarán de casa, lo cual les aportarán todavía más libertad. Si es así, entrarían en otro periodo de sus vidas.

Acuario Amistad

Internet tendrá mucho que ver con sus amigos y sus contactos. A Vds. les encanta y están todo el tiempo hablando con unos y con otros. Todo pasará a través de la red. Podría ser que un amigo/a se convierta en su pareja. Para los Acuario los amigos son importantísimos y no entienden una relación de pareja sin amistad, por lo que sería facilísimo, que se enamoraran justamente de un amigo. Lo malo en 2015 es que puede que se enfaden mucho con algunos y pasen un bache o incluso podrían preferir terminar esas relaciones de amistad. No estarán dispuestos a conformarse con un amigo mediocre, que les cause problemas o que no puedan confiar en él. Así es que su percepción sobre la amistad será puesta a prueba. Vds. que normalmente tienen tantos amigos, este año reducirán el número, porque harán una limpieza general con ellos. Se quedarán sólo con los verdaderos y con los que les puedan aportar algo interesante, sobre todo en el campo de la espiritualidad. Sentirán la necesidad de hablar el mismo vocabulario y las mismas inquietudes.

Acuario Dinero

Con el dinero les seguirá yendo muy bien. La posición económica de la que disfrutan es envidiable. A partir del 2º semestre seguirán así, pero tendrán que trabajar duro para mantener ese ritmo de ganar dinero, porque el factor suerte ya no estará ahí, pero si supieron crear algo productivo no tiene porque cambiar su situación económica. Lo normal es que sigan gozando de la buena vida, los viajes… Lo feo es que descubrirán, que no se habían rodeado de las personas adecuadas y la verdad les va a escocer un poquito. Alguien les fallará y se darán cuenta que deben eliminar a esa persona de su entorno porque estará siendo negativa.

Su pareja va a ser muy generosa con ustedes. A ella le irá muy bien y compartirá su dinero. Esto les unirá y les permitirá darse unos caprichos extra si es que le hacen falta. Por otro lado, van a recibir una herencia o un regalo muy importante por parte de alguien, que ha heredado.

Si quieren invertir, van a seguir con su buena intuición para poderlo hacer. Seguramente les llegará una buena oportunidad para invertir en un casa o un terreno.

Acuario Trabajo

Les irá bien durante todo el año. En 2015 lo tendrán más fácil, porque trabajarán con menos presión que el año pasado. Su jefe les dará más libertad para actuar y se sentirán menos presionados. A partir del 2ª semestre, todo será más fácil. Recogerán lo que han sembrado durante los años anteriores y les reconocerán su trabajo bien hecho y su categoría. Seguramente puedan beneficiarse de un ascenso. También podría llegarles un oferta interesante de la competencia. Si colaboran en asociaciones de ayuda humanitaria, podrían contactar con alguien importante, que les podría beneficiar laboralmente. También es bueno para su imagen, que colabore en ONG’s en su tiempo libre. Dicen mucho en su favor. El hecho de ayudar a los demás, les hará sentir mejor que en ganar y gastar su dinero.

Acuario Educación

Todo lo que tenga que ver con formación, estudios y reciclaje les irá muy bien. Tendrán mucha facilidad para aprender. Los estudiantes van a tener un buen año. No les hará falta demasiado esfuerzo para aprobar. Sacarán muy buenas notas. Esto unido a la facilidad que tendrán este año los Acuario para comunicar, traerá consigo una perfecta forma de hacer los exámenes y los trabajos, para explicarse y para convencer a los profesores que han aprendido mucho y han asimilado unos buenos conocimientos.

Leerán mucho sobre temas espirituales. Al igual que en años anteriores, estos temas les atraerán especialmente y profundizarán en ellos. Las ciencias ocultas, otras religiones, medicina alternativa, filosofía, física cuántica… ¡Disfrutarán!

Acuario Salud

La salud mejora en relación con el año pasado. Quizás haya algún periodo peor, pero en general irá mejorando y será mucho mejor. Tendrán más energía y podrán hacer frente a todo sin cansarse demasiado. Hagan Meditación para mantener su equilibrio y su armonía en su cuerpo y en su espíritu. Tienden a somatizar los problemas de su hogar, así que es importante que mantengan una actitud serena en casa, para que no haya problemas y se sientan bien físicamente.

Necesitan hacer una dieta sana y equilibrada para evitar los problemas de estómago. Coman despacio y mastiquen bien, para evitar problemas. También necesitan practicar ejercicio diario para mantenerse en forma, aunque sea despacito, pero es importante que ejerciten sus músculos a diario, para que no les duelan las caderas ni las rodillas. De vez en cuando, hagan una dieta detox, para limpiar su organismo. Se sentirán más ligeros y más espirituales si cabe. Una dieta macrobiótica o naturista les sentaría muy bien.

