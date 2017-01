Predicciones 2015: Signo de Géminis

En 2015 los Géminis seguirán con la misma tendencia económica y les irá bien, por lo menos los 3 primeros trimestres. Ha llegado el momento de compartir todos los conocimientos que tienen acumulados.

La comunicación será uno de sus fuertes este año. Someterán a juicio su vida social y su relación de pareja. Vivirán cambios y renovación en su hogar y con los miembros de su familia. Cambios en el trabajo también. Será más idealistas y querrán hacer el trabajo que realmente les gusta, porque su objetivo será el de ayudar a la gente. Con los amigos tendrán una relación inestable y estudiarán la forma de regular eso. Tendrán tiempo de revisarlo todo este año. Todas las parcelas de su vida serán importantes en un momento dado del año, pero la intelectualidad, la comunicación, la transformación del sexo, la espiritualidad y el montón de actividades que querrán hacer les coparán el año y deben evitar estresarse. Sepan decir que no de vez en cuando, porque todo no lo podrán hacer.

La clave de este año será el esfuerzo de superación personal, que deberán hacer para superar esa frialdad y distanciamiento, que transmiten a su pareja. Deberán incluso meditar para conseguir transmitir cariño y calidez. De lo contrario podrían tener desacuerdos con la pareja o con los amigos. Otro esfuerzo de autosuperación será encontrar su camino espiritual, sino lo han hecho ya, porque Vds. son espirituales por naturaleza y mientras no lo encuentren no serán felices.

Géminis Amor

El amor que lleva tiempo siendo maravilloso durante los últimos años, en 2015 será puesto a prueba. Los que están casados y en pareja, van a plantearse cuánto de auténtico es su matrimonio, con el fin de afianzar todavía más su relación. Quieren amores profundos de verdad o sino prefieren estar solos.

Si están solteros, lo vivirán de otro modo, pero el fondo será lo mismo. Preferirán estar solos, que salir con alguien que no merece la pena. Se volverán más selectivos y preferirán calidad a cantidad. Saldrán con menos chicas, pero de entrada exigirán ya unas cualidades especiales. Tendrán muchas posibilidades de enamorarse, pero su listón disminuirá a los candidatos. La comunicación, la formación, el intelecto, la espiritualidad, serán fundamentales y limitarán sus posibilidades. Si se llegan a enamorar de alguien, será un vecino, un amigo o el amigo de un amigo. Si tienen novia/o, no llegarán a casarse, porque van a tener que analizar la pareja a fondo y no se decidirán a tomar decisiones serias este año. Su pareja tiene que tener unos fuertes valores familiares.

En general y aunque no sea cierto, parecerán fríos y calculadores, pero deberán demostrar a su chica o a su mujer, que no son así, que simplemente analizan la relación para poderla mejorar.

Necesitan a alguien que entienda su idioma, que piense como Vds., con su mismo nivel intelectual… Por ello la comunicación en la pareja será tan importante e imprescindible.

Géminis Familia

Es un año importante para el hogar y la familia. Muchos se comprarán una nueva casa o una segunda residencia. La mudanza para mejorar su calidad de vida también está en la mente de muchos Géminis. Los que no se muden ni compren otra casa, sentirán la necesidad de hacer obras en la que ya tiene. Querrán mejorar la estructura, la decoración, cambiar los muebles, instalar nuevos aparatos de última generación con estilo y bonitos diseños. Pintarán las paredes… necesitan alegrar su vista y dónde mejor en que su hogar y para su familia?. Se sentirán plenamente apoyados por la familia y eso les hará sentirse felices.

Será un año en el que evolucionarán enormemente hacia la comprensión de los sentimientos de su familia. Llegarán a entender sus sentimientos y el por qué han hecho ciertas cosas, lo que producirá cierto acercamiento, que será muy importante espiritualmente.

La familia crecerá en todos los sentidos: pueden tener otro hijo u otro hermano o los padres vendrán a vivir con Vds. lo la novia del hijo se incorpora a la familia… El caso es que la familia crece. Pero lo que también es importante, es que tanto padres como hermanos estarán sanos y viviendo un periodo de prosperidad, que les permitirá viajar y vivir muy cómodamente.

Géminis Amistad

Seguirán con su gran ritmo de vida social y disfrutando de las fiestas y de los amigos, pero les pasará lo mismo que con la pareja. Pondrán a los amigos a prueba y el que no la supere… los dejarán de lado. Quieren lo mejor para sí mismos y los que no sean amigos de verdad, no les interesarán. Prefieren tener pocos buenos amigos que muchos y mediocres. Quieren hablar el mismo idioma y poder contar con ellos en todo momento. Ya están hartos de fantoches, que les fallan a la primera de cambio. Buscarán a gente con una escala de valores parecida, con conexión intelectual y espiritual. La comunicación será importantísima y el intelecto también.

Géminis Dinero

Visto lo bien que les fue el año pasado, no deberían tener problemas económicos. La prosperidad continúa. Céntrense en invertir el dinero en casa. Destinen de antemano dinero para los gastos de casa y no tendrán que preocuparse, porque de lo contrario, lo gastarán en otras cosas y podrían vivir momentos de carencias. Es simplemente organizar sus gastos, hacer una buena provisión de fondos y problema solucionado. Aún así, se van a cambiar el coche, la cadena de música, los viajes y algunos caprichos más. Ya hemos visto que van a renovar su casa: obras, decoración y mejoras estéticas considerables. Pueden ganar mucho dinero este año con todo lo que tenga que ver con la comunicación. Podrían vender un terreno o una casa, que les aportarían un buen dinero. Tendrán varias oportunidades de negocios, que aparecerán de repente y que les pueden hacer ganar dinero extra.

Géminis Trabajo

El trabajo les irá bien. Seguirán con el trabajo del año anterior, pero si deciden cambiar, busquen en el sector de la información y la comunicación: periodismo, RRPP, escritor, profesor, ventas, marketing y publicidad. No se ven altibajos en su trabajo. Les irá bien sin más. Habrá una lucha entre dejarse llevar por la intuición o por la lógica. Al final llegarán a la conclusión, que una mezcla de los dos sería lo ideal.

Podrían meterse en alguna organización de ayuda humanitaria con el fin de contactar con gente que pudiera servirles para promocionar su trabajo. Un trabajo de coach o guía espiritual les iría bien también, porque tienen gran facilidad para enseñar a la gente a sobrevivir y superar sus problemas.

Géminis Educación

Este año tendrán tiempo de leer y reciclarse si les apetece. Los libros de otras religiones, espiritualidad y filosofía les apetecerán y harán intercambios de ideas con sus amigos.

Si son estudiantes, será un año tranquilo, donde el estudio irá solo y tendrán tiempo de estudiar y leer otro tipo de libros o novelas más entretenidas.

Géminis Salud

La salud será regular. Digamos que tendrán altos y bajos, incidentes que les afectarán y repercutirán en su salud y se estresarán. Tendrán que cuidarse e ir con cuidado, para preservar sus niveles de energía altos. No abusen de nada y controlen todo, para mantenerse equilibrados y sanos. Eviten hacer todo aquello que les perjudique y duerman más. Descansen cuando lo necesiten, para sentirse fuertes y con mucha energía. Esto les ayudará a sentirse mejor, aunque tengan algún problemilla de salud. Los masajes y los ejercicios para la espalda, hombros y lumbares son buenos para ustedes. Hacer Pilates y Yoga les sentaría muy bien. Mantengan una alimentación sana y hagan curas para depurar su organismo de vez en cuando. El sexo háganlo con moderación. Podrían tener que pasar por el quirófano, pero sería algo de poca importancia. El ejercicio suave con una buena respiración les dará el punto de inflexión, que necesitan para sentir que tienen su vida controlada. Los deportes al aire libre les favorecen por el mismo motivo. Respirar el aire fresco les llenará de fuerza. Es una necesidad para ustedes el respirar correctamente.

