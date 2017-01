Predicciones 2015: Signo de Tauro

Lo más importante del año será la evolución espiritual tan profunda que vivirán y aunque no lo exterioricen les marcará profundamente. Pasarán por una renovación de vida, un replanteamiento general y partirán sobre bases nuevas.



El amor también será importante, porque mejorará considerablemente con relación al año pasado. Felicidad en su hogar y con su familia. También se renovarán y se respirarán aires nuevos.

La segunda mitad del año, les traerán un nuevo enfoque y nuevos aires de felicidad y diversión. Enfocarán su vida de diferente manera. Entran en una fase de prosperidad, creatividad y diversión, que deben aprovechar y ser felices. Posibilidad de embarazo si es mujer. Tiempo para el descanso y la lectura que tengan pendiente.

También será un buen año para los estudios superiores y los estudios espirituales. Participarán en actividades grupales y tanto deportivas como intelectuales y filosóficas. Este año más que deporte se sentirán atraídos por técnicas de relajación y el estudio de otras religiones.

Tauro Amor 2015

Su pareja pasará por graves problemas de dinero y tendrán que ayudarle.

El amor será enfocado y sentido de una forma diferente. La renovación que está viviendo les afectará también en la forma de vivir su relación de pareja, el amor y el sexo. Serán más selectivos a la hora de elegir y en cuanto al sexo tendrán más calidad y menos cantidad. Se mostrarán menos fríos y materialistas y más sensibles y cálidos. No será un año para compromisos, pero sí para tener muchos encuentros románticos y sensuales. Si están solteros, tendrán varias experiencias. La primera parte del año será más tranquila y la segunda más activa.

No se enamorarán fácilmente, porque serán más exigentes. De todas formas aquellos/as que tienen novia/o no se casarán en 2015. No es un año propicio para los compromisos. Les gustarán las personas con educación, clase, un buen nivel cultural, alguien de quien puedan aprender cosas nuevas. Les atraerán la gente de dinero y con poder que les pueda proporcionar contactos interesantes.

Tauro Familia 2015

El hogar y su familia serán lo más importante del año. Les aportarán alegría y bienestar. Además, no faltará el dinero y todo lo que esté relacionado con el hogar será positivo y bueno. Renovación en su hogar y en su familia. Si no hubo mudanza en 2014 la habrá este año o tendrán una 2ª vivienda que utilizarán muchísimo.

Sus hijos madurarán y evolucionarán psicológicamente y aunque quieran volar, no podrán y tendrán que permanecer en sus casas. Podría aumentar la familia, no solamente por el nacimiento de un nuevo miembro, sino por personas que por uno u otro motivo pasan a engrosar la lista de componentes de la familia. Los padres estarán bien, serán generosos con Vds. y se dedicarán a viajar.

Si hay algún problema o discusiones en casa, serán debido a los 2 eclipses solares que tendrán lugar en Marzo y en Septiembre. Pero el resto del año, se sentirán totalmente apoyados por su familia.

Tauro Amistad 2015

Socialmente cambiarán. En 2015 no harán tanta vida social como el año anterior. Darán prioridad a otro tipo de cosas y se volverán más selectivos con la gente. Ya no les interesará quedar con todos sus amigos, sino con los mejores. Ya no les interesará apuntarse a todas las actividades, sino solamente a las que de verdad les interesan. Se volverán muy selectivos, pero no solamente por esnobismo, sino porque sentirán la necesidad de salir con gente interesante, que les pueda aportar cosas nuevas. Quieren meterse el mundo de la gente selecta, con dinero e intelectuales. Les atraerán los viajes al extranjero. Puede que se metan en grupos de temas espirituales, de religión, meditación, artes marciales, senderismo… Será su forma de superación personal, la espiritualidad, la renovación y la auto-superación. Al margen del grupo, pretenderán que sus amigos participen de ello y apartarán a los que no comulguen con sus ideas.

Tauro Dinero 2015

Los Tauro son unos buenos financieros y comerciales. Es algo innato. Su escala de valores le da una gran importancia al dinero ganado, a las herencias, a las inversiones, a las propiedades y llevan un buen control de todo. Este año no será lo más importante pero todo les irá muy bien. Si quieren ganar más dinero, lo harán con mucha facilidad porque les llegarán buenas oportunidades, que no dejarán pasar. Aumento de sueldo gracias a un ascenso también es posible.

Por otro lado, están cambiando y se están volviendo más idealistas. El dinero, el ascenso, el éxito son geniales, pero este año no será suficiente para los Tauro porque sentirán la necesidad de compartir con los demás y su altruismo les llevará a meterse en alguna ONG o cooperar en alguna asociación de ayuda humanitaria o simplemente ayudar a los más necesitados.

A sus padres les irá bien económicamente. En cambio a su pareja no demasiado y la ayudarán.

Tauro Trabajo 2015

Tendrán mucha suerte todos aquellos, que trabajen un inmobiliarias y en empresas relacionadas con el mundo infantil. Tienen instinto también para los niños y tienen ideas para todo lo relacionado con ellos. Si quieren trabajar y ganar dinero, les llegarán oportunidades de buenos negocios. Estarán metidos en varios trabajos a la vez, porque lo suyo son los negocios. Vivirán momentos de éxito y de reconocimiento por su trabajo bien hecho, que les permitirán sentirse realizados y felices.

Especialmente en Marzo, con el eclipse solar y antes del verano. Si no le habían ascendido el año pasado, lo harán este año.

Tauro Educación 2015

En el 2015 van a leer mucho: religión, otras filosofías de vida, psicología, filosofía, metafísica y física cuántica… Va a ser un año ideal para el estudio. Van a evolucionar mucho espiritualmente y van a participar en actividades varias relacionadas con la Meditación, el Yoga, Constelaciones Familiares, Tai Chi… Van a disfrutar y a explorar otras sensaciones y otros mundos.

Tauro Salud 2015

En 2015 disfrutarán de una salud excelente y vivirán centrados en ella. Cambiarán de estilo de vida, se cuidarán al máximo tanto en su dieta como en sus hábitos diarios de ejercicio, su filosofía de vida… Lo que producirá un cambio en su calidad de vida. Será genial porque se sentirán depurados, ligeros, sin ningún tipo de malestar y en forma. En contrapartida, podría haber algún Tauro que se obsesionará con su salud y adelgazara demasiado o se pusiera hipocondríaco escuchándose en cada momento. El caso es que se sentirán muy bien y se notará en su aspecto. Se sentirán revitalizados.

Los Tauro tienen dos puntos débiles, con la garganta y el cuello. Para su garganta sería ideal asistir a cursos de Musicosofía y para su cuello, los masajes de vez en cuando le mantendrían en su punto. Cuídenlos porque es lo único que pueden causarles pequeños problemillas. Lo que les mantendrá ligeros y saneados es hacer dietas depurativas para su riñón y beber mucha agua. Esto les hará sentir muy bien.

