Presidenciable Goic entregó apoyo a proyecto que elimina prescripción de delitos de abuso sexual a menores

La candidata presidencial democratacristiana suscribió un compromiso para sacar adelante e impulsar una ley que garantice la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil y adolescente.

Acompañada de la psicóloga Vinka Jackson y el médico James Hamilton, ambas víctimas de abuso sexual durante la niñez y adolescencia, la abanderada presidencial de la DC Carolina Goic entregó su apoyo al proyecto de ley que elimina la prescripción de los delitos de abuso sexual en contra de menores de edad.

“Se debe respetar el tiempo de las víctimas. Muchos de ellos, por diversos motivos, se demoran hasta 30 años en contar lo que sucedió, hoy día estos delitos son prescriptibles, ósea no pueden ser perseguidos. La legislación debe responder a las víctimas, en esto tiene que estar de su lado y sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes”, refirió.

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Infancia, pero se encuentra a la espera de su tramitación en el parlamento; la senadora instó al ejecutivo a darle prioridad. Indicando que “quiero hacer el llamado al gobierno aquí hay que poner a los niños primeros, creo que no hay excusa para que no exista prioridad para que no se le ponga urgencia hasta proyecto en su tramitación”.

Asimismo, llamó al resto de los candidatos presidenciales a firmar este compromiso.