Presidenta Bachelet afirmó que relación de Chile con EE.UU. es estratégica a nivel político y económico

En la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, la Jefa de Estado abordó los beneficios del programa visa waiver, el tratado de libre comercio entre ambos países y la situación que vive Venezuela.

En el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, realizó una conferencia de prensa conjunta donde abordaron los desafíos de Chile y Estados Unidos.

“La relación de Chile con Estados Unidos es estratégica, tanto a nivel político como económico. Compartimos visiones en materia de democracia, derechos humanos y apertura de los mercados”, señaló la Mandataria al inicio de sus palabras.

La Jefa de Estado destacó el buen funcionamiento del programa visa waiver. “Chile es el único país latinoamericano de los 38 Estados beneficiarios con este programa. Y esto ha implicado que, a poco más de tres años de su entrada en vigencia, cerca de 400 mil turistas chilenos ya hayan visitado Estados Unidos, con una tasa de rechazo que no supera el 1%”, sostuvo.

Subrayó los beneficios para ambos países con el Tratado de Libre Comercio. “Bajo este acuerdo, que ya tiene más de una década, el 100% de los productos entran libres de arancel. Asimismo, el acuerdo provee acceso a los servicios, garantiza la protección de la propiedad intelectual e incentiva las inversiones de empresas estadounidenses en diversos sectores de nuestra economía”, afirmó.

También destacaron el trabajo colaborativo en el Triángulo Norte de Centroamérica y Haití, para el fortalecimiento institucional y la gobernanza; y el apoyo en el proceso de Paz en Colombia.

Además, ambos líderes abordaron la situación de Venezuela. “Chile, al igual que 11 países de nuestra región, suscribió la Declaración de Lima, hace una semana, la cual señala nuestra plena disposición a “explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada”. Existe alta preocupación por los niveles de violencia y la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos, lo que está generando, naturalmente, una ola de migrantes en países vecinos”, señaló.

Agregó que “quiero ser muy clara. Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia, pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. En el caso de las sanciones, apoyaremos las que sean adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Finalmente, la Presidenta Bachelet mostró su preocupación por el programa de armas nucleares de Corea del Norte y extendió una invitación la próxima reunión ministerial de la iniciativa Hemisférica “Energy and Climate Partnership of the Americas” (ECPA) que será realizada en Chile en septiembre.