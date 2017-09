Presidenta Bachelet inaugura nuevo Servicio de Urgencia de Alta Resolución de Chiguayante

El recinto de 592 m2 cuenta con box de atención; de procedimientos; sala IRA/ERA; Rayos X; así como con equipamiento diagnóstico de mayor complejidad, como laboratorio, telemedicina y radiología osteopulmonar.

En el marco de su visita a la Región del Biobío, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a las ministras de Salud, Carmen Castillo, y de Bienes Nacionales, Nivia Palma, inauguró el Servicio de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de Chiguayante, el cual se espera que atienda a 169.000 habitantes de dicha comuna y de Hualqui y que significó una inversión sectorial de $1.157 millones entre obras civiles y equipamiento.

Tras recorrer las nuevas instalaciones, la máxima autoridad destacó que es “está lindo, con calidad, con dignidad, moderno, a la altura de lo que se necesita para una atención digna y de calidad y sobre todo ¡a tiempo! Ahora, justamente mejorar la capacidad de atención de urgencia lo que está detrás de la construcción de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad”.

El recinto tiene una superficie de 592 metros cuadrados y cuenta con tres box de atención (categorización, atención, tratamiento respiratorio); tres de procedimientos (procedimientos, reanimación, atención a víctimas); sala IRA/ERA; uno de diagnóstico (rayos x); así como con equipamiento diagnóstico de mayor complejidad, como laboratorio básico, telemedicina y radiología osteopulmonar.

La Mandataria señaló que “incorporamos en la salud pública no sólo infraestructura moderna, equipamiento de alta generación, sino también las nuevas tecnologías para dar mejor atención, más eficiente, porque todos sabemos que en nuestro país el 80% de nuestros compatriotas se atiende en el sector público de salud. Entonces el compromiso es ir mejorando cada día más”.

Este centro funciona 24/7. De lunes a viernes, en la mañana se realizan atenciones complementarias del CESFAM de Chiguayante; y de 17:00 horas a las 8 de la mañana funciona como SAR propiamente tal. Los fines de semanas y festivos funciona como SAR las 24 horas.

Este nuevo Servicio de Urgencia de Alta Resolución permitirá descongestionar y mejorar la derivación de pacientes hacia centros de mayor complejidad, especialmente hacia el Hospital base de Concepción. Es uno de los siente centros de este tipo comprometidos en la jurisdicción del Servicio de Salud Concepción, tres de los cuales ya están operativos.

La Presidenta mencionó que junto a los nuevos recintos, “también hay otras cosas de las que nos hemos preocupado, porque no sacamos nada con tener unos lindos edificios si no tenemos el personal que trabaje en él, por eso nos hemos preocupado de formar especialistas y médicos en la atención primaria de salud. Hemos incorporando nuevos beneficios, como el acceso a tratamientos de alto costo a través de la que llamamos, en homenaje a él, Ley Ricarte Soto o también el Fondo de Farmacia”.

Al término de su discurso, la Jefa de Estado recalcó que “Hemos concretado un conjunto de políticas y acciones para mejorar la calidad de vida de cada persona que habita en nuestro país. Hemos puesto todo de nuestra parte para crecer no sólo en el corto plazo, sino en el largo plazo, y que ese crecimiento no lo veamos por la tele, si no que nos llegue a todos”.

Agregó que “este gobierno no se ha detenido ni un minuto y no ha dejado de trabajar un solo día para cumplir lo que le prometimos a los chilenos y chilenas. Y no lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando a toda máquina hasta el 11 de marzo del próximo año, porque lo que queremos todos es que tengamos un país más justo, menos desigual y donde el respeto y la dignidad sean lo que cada uno tiene, porque eso es lo que nos merecemos”.