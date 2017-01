Pueblo español declara por primera vez “vecinos no humanos” a perros y gatos

Por: Alexandra Hernando Sanz

Trigueros del Valle, en Valladolid, es el primer municipio español que ha aprobado por unanimidad un decreto que defiende los derechos de los perros y gatos con el apoyo de su alcalde y la aprobación unánime de los vecinos humanos.

Numerosos medios internacionales se han hecho eco de la medida y el consistorio recibe peticiones de información desde todos los rincones del mundo.

Para muchas personas, los perros y los gatos no sólo son mascotas, son animales de compañía a los que se considera un miembro más de la familia y a los que se quiere y respeta.

Por eso, un pequeño municipio de Valladolid, Trigueros del Valle, ha firmado un decreto único en España: nombrar a los perros y gatos como ‘vecinos no humanos’.

Una decisión que ha sido aplaudida por otros municipios, como Mucientes, Renedo, Viana de Cega o incluso, Murcia e impulsada por la asociación animaliasta, LIBERA!

Su delegada en Castilla y León, Mercedes Cano ha hablado con Lainformacion.com para explicarnos en qué consiste la propuesta.

Apostando por los derechos de los animales

“Soy profesora de antropología y la idea la tuvo uno de mis alumnos, Mariano Vallecillo y me pareció fantástica. Yo vivo en Trigueros del Valle y decidí proponérselo al alcalde, Pedro J. Pérez, el cual aceptó”, explica Mercedes.

“Los perros y los gatos llevan con nosotros, los humanos, miles de años y nos han ayudado, por ejemplo, con la caza, en el caso de los perros y los gatos a controlar las plagas de ratones. Así que pensé, ¿por qué no agradecerles con esta declaración sus derechos tan merecidos?” nos cuenta Mariano, el ideólogo de todo esto y que colabora también con Rescate 1, una protectora de animales de Valladolid.

“Los perros y gatos del municipio son considerados vecinos, que no ciudadanos. Está claro que no van a pagar impuestos o que no tienen ciertas obligaciones, pero sus dueños sí, y tienen que ocuparse de ellos y darles una vida digna. Nada de sacrificarlos a no ser que lo autorice un veterinario, ni cortarles el rabo o las orejas, ni muchas otras barbaridades que hacen con ellos a veces. Además, con esta declaración, el Ayuntamiento pasa a ser el tutor de un perro o gato abandonado ocupándose de su cuidado”, continúa Mercedes Cano.

Declaración de derechos

Mariano Vallecillo escribó la siguiente declaración de derechos con sus 13 artículos correspondientes en los que se sustena el decreto aprobado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Trigueros del Valle el 20 de julio de 2015 y que sienta sus bases en los principios de la Declaración de los Derechos de los Animales (Londres, 1912).

Los artículos son los siguientes:

Artículo 1

Todos los vecinos (humanos y no humanos) nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2

a) Todo vecino, humano y no humano, tiene derecho al respeto.

b) Los vecinos humanos, como especie animal, no pueden violar este derecho atribuyéndose el de explotar y/o exterminar a los vecinos no humanos y tienen la obligación de poner sus conocimientos al servicio de dichos vecinos no humanos.

c) Todos los vecinos no humanos tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección por parte de los vecinos humanos que sean sus Tutores. En el caso de no disponer de ninguno pasarán a la tutela municipal.

Artículo 3

a) Ningún vecino no humano será sometido a malos tratos ni a actos crueles o degradantes.

b) Si es necesaria la muerte de un vecino no humano por razones veterinarias o de salud pública, esta debe de ser instantánea, indolora y no generadora de angustia, siendo siempre esta decisión debidamente razonada y justificada y efectuada por un veterinario.

Artículo 4

a) Todo vecino no humano que no disponga de tutela por parte de un vecino humano tiene derecho a vivir con dignidad bajo la tutela de la autoridad municipal, que dispondrá de las medidas oportunas para la vida feliz de dicho vecino no humano.

b) Toda privación de libertad de un vecino no humano, no razonada ni justificada adecuadamente por la autoridad municipal, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.

Artículo 5

a) Todo vecino no humano perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie.

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho.

Artículo 6

a) Todo vecino no humano que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.

b) El abandono de un vecino no humano es un acto cruel y degradante.

Artículo 7

Todo vecino no humano dedicado al trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del mismo, a un trato digno, a una alimentación reparadora y al reposo necesario.

Artículo 8

a) La experimentación con un vecino no humano que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos de vecindad no humana, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de cualquier otra forma de experimentación, por lo cual quedan totalmente prohibidos en el término municipal de……………

b) Se potenciarán técnicas alternativas a la experimentación con animales, que ha de ser erradicada.

Artículo 9

a) Ningún vecino no humano debe ser explotado para placer o esparcimiento del hombre.

b) Los espectáculos que se sirvan de vecinos no humanos son incompatibles con la dignidad del animal, por lo cual quedad prohibidos en el término municipal de…

Artículo 10

Todo acto consciente que implique la mutilación o muerte de un vecino no humano sin necesidad plenamente justificable y justificada es un biocidio y un atentado contra la vida.

Artículo 11

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de vecinos no humanos es un atentado tanto contra la biodiversidad y la vida de los animales no humanos como contra la dignidad del ser humano como tal.

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al biocidio y a la degradación del propio ser humano.

Artículo 12

a) Todo vecino no humano muerto debe ser tratado con respeto.

b) Las escenas de violencia que tienen por víctimas a vecinos no humanos deben ser prohibidas en espectáculos públicos, salvo aquellas grabaciones que tengan como finalidad dar muestra de los atentados contra los derechos del animal.

Artículo 13

a) Los organismos de protección y salvaguarda de vecinos no humanos deben ser representados a nivel municipal.

b) Los derechos de los vecinos no humanos han de ser defendidos por el Ayuntamiento, como lo son los derechos de los vecinos en general.

Eco Internacional

En Rusia, Alemania o Inglaterra, la noticia ha corrido como la pólvora y las felicitaciones desde allí para este pequeño pueblo de poco más de 300 habitantes, también.

Incluso llegan turistas de toda españa a la zona con sus mascotas. No todos los vecinos lo ven de igual forma, pero la mayoría está de acuerdo en que es muy positivo para el pueblo, por la publicidad que le ha dado y que permite que se hable de el más allá de las fronteras vallisoletanas.

Las declaraciones de vecinos no humanos en otros municipios españoles van lentas, pero siguen escribiendo a Trigueros del Valle desde diferentes ayuntamientos españoles para pedir información.