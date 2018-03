¿Qué es la minería de datos y porque se utiliza como estrategia en casas de apuestas?

Cualquier estrategia de apuestas deportivas debería incluir el estudio de datos antes de tomar cualquier tipo de decisión. Son muchos los sitios webs, recursos y vídeos en los que se afirma haber descubierto métodos revolucionarios para incrementar las posibilidades de éxito, en los que tan sólo habrá que aplicar unos criterios de selección específicos a un determinado conjunto de datos. Estos, unidos con las cuotas de apuestas, prometen ser muy efectivos.

La minería de datos es un proceso que estudia determinados conjuntos de datos, con el objeto de construir un patrón. No vale cualquier tipo de patrón, si no que debe de ser significativo en cierta medida.

Imagina que vas a hacer una apuesta con Betfair 2018. La idea de la minería de datos sería recopilar la máxima información posible, buscar patrones en la BD y gestionar la apuesta basa en los resultados obtenidos.

Aunque las promesas parecer interesante, la gran mayoría de las plataformas que afirman haber descubierto estos platones no explican la correlación, lo que hace que la teoría se derrumbe desde el primer momento.

¿Cómo debe ser un sistema de minería de datos válido?

Un sistema de minería de datos que se considere válido debe de contar con dos máximas: tiene que ser exacto y válido.

Para que sea válido, y que cumpla con lo que se espera de él, lo primero que habrá que hacer es extraer casos de éxito.

Aquí fallan la mayoría de sistemas; la mayoría de ellos tan sólo consiguen el éxito meramente por suerte; en el momento en el que intentan repetir el mismo éxito se dan cuenta de que es algo completamente imposible.

Será crucial establecer la relación de causalidad que existe tras la correlación de datos. Si no es así, serás incapaz de conocer todos aquellos factores relevantes que hacen que tu método pueda tener algún sentido.

¿Qué podemos aprender de la minería de datos?

Aprenderemos dos cosas básicas: a extraer datos y a analizarlos para buscar patrones. Puede que no te sirva para desarrollar un método infalible, esto no quiere decir que no resulte útil. Supone una práctica manera para comprender todos los factores relacionados con el mundo de las apuestas deportivas, así como con el evento en cuestión.

Para concluir que un sistema de minería de datos es realmente efectivo será crucial que demos un motivo que explique el motivo de su éxito; si no lo conseguimos, no valdrá para mucho.