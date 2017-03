Rafael Montes asegura que expresiones de Ministra de Salud no aseguran que Centro Oncológico cuente con radioterapia

El presidente de la Corporación Oncológica del Norte, Rafael Montes, manifestó que tras leer las declaraciones de la Ministra de Salud, le queda claro que “son expresiones ‘tibias’ que no aseguran que el Centro Oncológico de Iquique cuente con radioterapia”.

“Es más –agregó-, la Ministra Carmen Castillo menciona el estudio preinversional usando a la Universidad de Chile como ejecutora, para dar ‘espaldas’ a un planteamiento, usando el prestigio de esa Casa de Estudios Superiores, expresando que si no arroja radioterapia, entonces no habrá, cuando todos los iquiqueños sabemos, por muchos años, que la usencia de pacientes oncológicos en nuestra Tarapacá es porque están registrados en Antofagasta y Santiago, puesto que es de Perogrullo que no aparecerán en los estudios o registros. También sabemos que las bases (de este licitación) no están corregidas y fueron hechas con la directora de Salud anterior (Mirian Escobar) a escondidas de los médicos nuestros, es por eso que puedo decir categóricamente que el Centro Oncológico de Iquique debe contar con radioterapia, porque es vital, así como quimioterapia. Es, evidentemente, su razón de ser “, argumentó Montes.

Iquique de verde entero

El destacado dirigente social y gremial, manifestó que, dada estas declaraciones de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, al senador Fulvio Rossi, los gremios de Iquique y Alto Hospicio, en principio, “comenzarán medidas de presión que pueden ser incontrolables y la responsabilidad recaerá y estará en las autoridades gubernamentales, puesto que somos una región que ha dado mucho al país entero y se ha recibido muy poco. Es por esos que Iquique estará invadido de banderas verdes, en todos los techos de ambas comunas, en las próximas elecciones, porque de verdad se ha jugado con nosotros durante cuatro años de estudios preinversionales que terminaron con una foto magistral, pero ahora se desdicen, jugando con toda la comunidad de la Primera Región de Tarapacá”, concluyó Montes.