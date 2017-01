Ramon Galleguillos descarta postulación a alcaldía de Iquique

Calificándolo como “una bolsa de gatos donde impera el desorden”, el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, descartó su postulación para administrar el municipio de Iquique.

En una reunión con más de un centenar de dirigentes vecinales de El Boro, casco antiguo, La Tortuga y La Pampa, la autoridad no dejó pasar los temas políticos y aseguró que se repostulará por la alcaldía de Alto Hospicio.

“Lo he meditado bien y, definitivamente, me postularé un período más para la alcaldía de Alto Hospicio. Aunque Iquique es un buen desafío, ese municipio es una bolsa de gatos donde reina el desorden y está endeudado por todos lados, lo que frena la realización de proyectos. Aquí hemos logrado mantener una administración eficiente y ordenada, hemos sacado adelante la comuna, la ciudadanía valora las iniciativas que hemos implementado y además, ya existen algunos potenciales candidatos que están viendo este municipio como un botín de guerra”, subrayó.

Otra de las materias que abordó la autoridad con los dirigentes, se relacionó con temas de seguridad y la victimización por delitos, asegurando que se hacen esfuerzos coordinados con las policías para frenar el accionar delincuencial.

“A pesar de ello, creo que es prioritario que el gobierno coloque mayores énfasis en este ámbito, pues se han distraído los focos de atención de las materias realmente prioritarias para la comunidad. El combate del narcotráfico, microtráfico de estupefacientes y de los delitos de alta connotación social es urgente”, refirió.

Asimismo, Galleguillos criticó nuevamente la proliferación de tomas de terreno en la comuna y apoyado de imágenes, mostró los tres puntos críticos que existen en Alto Hospicio de ocupaciones ilegales, los cuales se emplazan en la ruta 616 en las proximidades de El Boro, la ruta 16 con la 618 donde hay más de un centenar de microempresas instaladas y en el perímetro del ex vertedero.

“Hace rato que le vengo reclamando a las autoridades regionales por este tema y aun no resuelven nada, por el contrario, están amparando las tomas de terreno y el crecimiento de éstas. No sé a qué le temen, pues las tomas están prohibidas en Chile y se están generando problemas sanitarios o sea en lugar, de ofrecerle a la gente una mejor calidad de vida, habitan en esos lugar en condiciones paupérrimas. Incluso, a más de un año de las elecciones, ya han comenzado los ofertones electorales y los mismos que acarrean esas familias, les aseguran que en el futuro les construirán departamentos en esos sitios, cuando no pasan de ser falsas promesas”, acotó.

Galleguillos precisó que debido a la falta de reacción de las autoridades regionales, ofició a los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda propietarios de los sitios ocupados para que se adopten acciones en el breve plazo y propicien la erradicación de esa tomas.