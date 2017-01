Registro Civil e Identificación informa sobre descuentos de horas a funcionarios por consecuencia del paro

Comunicado

En referencia a los descuentos en las remuneraciones efectuadas a los funcionarios del Servicio del Registro Civil e Identificación, como consecuencia del paro, la Dirección Nacional de la institución informa:

1. No podemos generar un fraude social pagando remuneraciones a quienes no hayan trabajado, por lo que se descontará el 100% de las horas no trabajadas. Y esto se efectuará en dos procesos:

A. Se descontará una parte de esas horas, en las remuneraciones del 18 de noviembre, a todos los funcionarios a quienes fehacientemente se constató que no realizaron las labores que les corresponde al interior del Servicio.

Es importante enfatizar que se está aplicando lo que dicta la ley (Estatuto Administrativo) y que es lógico en cualquier parte del mundo: hora no trabajada, hora descontada. No podemos no tomar esta medida. Y en este sentido, se ha aplicado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República N° 34.611 del año 2012 y que dicta que “el proceso administrativo de descuentos debe ser hecho inmediatamente después del mes no trabajado, sin encontrarse afecto a ningún límite”.

El detalle de los descuentos y la confección de la planilla se efectuaron con información proporcionada por las respectivas jefaturas, la cual luego fue procesada por las áreas de recursos humanos del nivel central y de regiones. Por tanto, los antecedentes han sido verificados en distintos controles. Sin perjuicio de lo anterior, si se detecta un caso en que no correspondía descuento, se procederá a restituir la remuneración total al trabajador.

B. El resto de las horas se descontará finalizados los sumarios administrativos que actualmente está en curso en el Registro Civil.

2. A los dirigentes de la Asociación se les entregó, el día lunes 16/11/2015 los criterios aplicados para efectuar los descuentos, así como la información pormenorizada de tales descuentos que se efectuarán en el próximo proceso remuneratorio (con indicación de funcionario, oficina y horas no trabajadas), esto es, el 18/11/2015.

3. Asimismo, no se procedió a realizarles descuentos a los dirigentes, dado que gozan de fuero gremial, que les otorga cierta cantidad de horas para realizar sus labores gremiales. Cualquier tipo de descuentos en estos casos, son objeto de investigación a través de sumarios administrativos, como es el caso actual, en que existe uno en curso, justamente para investigar esta materia.

4. Reiteramos que las puertas al diálogo siempre estarán abiertas, ya que lo importante es no continuar afectado a la gente en sus trámites.