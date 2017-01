RN ante proclamación de Guillier sostiene que chilenos tienen que elegir entre ponerse de pie o retroceder con NM

Los vicepresidentes Núñez y Riquelme afirmaron que el senador radical es “peor que lo que hemos visto durante estos tres años de la Nueva Mayoría” y advirtieron que es el Partido Comunista el que “lleva el pandero” tras la oficialización de su candidatura.

Los vicepresidentes de Renovación Nacional Paulina Núñez y Eduardo Riquelme salieron al paso de las críticas al gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera por parte del recién proclamado candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, y advirtieron que en realidad es el Partido Comunista el que “lleva el pandero” tras su postulación a La Moneda.

Para la diputada Núñez, la opción del senador Guillier “no solamente es más de lo mismo sino que hemos concluido que va a ser peor de lo que hemos visto durante estos tres años de la Nueva Mayoría. Peor porque se confirma que él quiere profundizar en las reformas que le han hecho muy mal a Chile, que tienen hoy día con un 78 por ciento de los chilenos opinando que Chile va por un mal camino”.

Según Núñez, es preocupante también el protagonismo del PC en la candidatura del ex conductor de TV. “Nos preocupa que veamos en un eventual segundo gobierno de la Nueva Mayoría que nuevamente el Partido Comunista lleve el pandero. Creo que ayer fue el partido de la Nueva Mayoría que empezó nuevamente a conducir este barco y que va a seguir desordenado una candidatura, una campaña o un eventual gobierno del senador Alejandro Guillier”, señaló la parlamentaria.

Por eso, la vicepresidenta RN afirmó que “los chilenos van a tener que elegir este año por dos grandes caminos: O ponernos de pie con el candidato de Chile Vamos o derechamente seguir retrocediendo con un candidato de la Nueva Mayoría, más aún cuando se ha definido por parte de Alejandro Guillier que él quiere profundizar las reformas, en vez de modificar y enmendar el rumbo tan equivocado de la Presidenta Bachelet”.

Por su parte, el vicepresidente Eduardo Riquelme cuestionó que “desafortunadamente de Alejandro Guillier no se conoce nada. Las únicas ideas que se conocen son las ideas ajenas que él leía cuando estaba en las noticias. Pero ideas propias no se conocen y es profundamente grave que el país tenga como alternativa apoyar a una persona de ideas desconocidas. Él sólo recurre a lugares comunes”.

Para Riquelme, “la tragedia que tiene la Nueva Mayoría es optar por un candidato que no prende en las encuestas, como es Ricardo Lagos, y que tiene fondo e ideas pero que la opinión pública ve como alguien del pasado, o por un candidato que sí tiene más apoyo público, pero que en verdad es una cáscara sin fondo. Es una tragedia y ellos tendrán que ver la manera de solucionarlo”.

Críticas al Gobierno de Piñera y gobernabilidad.

Respecto a las duras críticas de Guillier a la administración de la Coalición por el Cambio, la que calificó como “gobierno bursátil”, la vicepresidenta Paulina Núñez respondió que “parece que el senador Alejandro Guillier no solamente no sabe lo que vota en el Congreso -él mismo ha reconocido que le habían pasado un par de golazos en unos proyectos de ley-, sino que tampoco sabe lo que ocurrió entre el año 2010 y el año 2014”. En seguida, la parlamentaria recordó en esos años se creó más de un millón de empleos, el país creció al cinco por ciento y las becas universitarias tuvieron un incremento significativo.

En ese sentido, Núñez descartó la posibilidad de que el ex mandatario no participe en las primarias del sector: “Nosotros estamos convencidos de que el ex Presidente Sebastián Piñera, por una responsabilidad al ver cómo está retrocediendo el país, va a asumir nuevamente un desafío, donde vamos a necesitar mucha unidad. Y esa decisión él la va a anunciar en marzo”.

En tanto, Riquelme subrayó que “Chile Vamos, a diferencia de la Nueva Mayoría, está ordenada, tiene el compromiso de sus figuras más fundamentales de someterse a un primaria para elegir al candidato presidencial. Tenemos un proyecto claro y somos una coalición que se gobierna. En cambio, al frente vemos un puro desorden, vemos una anarquía y vemos simplemente que se recurre a una figura que puede ser muy simpática, pero que es una figura sin fondo, sin trasfondo, sin ideas y sin fundamentos como es Alejandro Guillier”.