¿Se mueren más las mujeres de enfermedades cardiovasculares?

La evidencia científica respalda que las mujeres fallecen más de enfermedades cardiovasculares que los hombres, independiente de la edad y de los factores de riesgo que presenten.

La enfermedad cardiovascular afecta a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de la vida. Por cada muerte por tumores mamarios, fallecen 6 mujeres a causa de un infarto o accidente cerebro vascular, por ende sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo y en Chile.

“En cifras se pueden apreciar diferencias en mortalidad en todas las edades, pero más marcada en menores de 55 años y mayores de 75, siendo el doble en mujeres al compararla con los hombres. Se ha demostrado que estas diferencias son aún mayores en mujeres jóvenes y en aquellos infartos en que se encuentra la arteria coronaria completamente ocluida”, indica el Dr. Nicolás Veas, cardiólogo de Clínica Universidad de los Andes.

El especialista explica que las razones de por qué ocurre esto son simples. Primero, es la misma mujer quién no reconoce sus síntomas de infarto, los deja de lado o no les da la real importancia como para acudir a un Servicio de Urgencia (preocupaciones laborales, los hijos, el marido etc.). Por otro lado se ha visto que las mujeres en comparación con los hombres tienen más factores de riesgo cardiovasculares tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, menores niveles de HDL (colesterol bueno), lo que respecta a los cambios hormonales. Según la última encuesta de salud realizada por la Fundación Sochicar tan sólo un 0,8% de las chilenas de entre 35 y 70 años encuestadas tiene una salud cardiovascular ideal.

“Una vez que consultan en un Servicio de Urgencia (independiente de cual sea y de la condición socioeconómica) se comete un nuevo error, y es el médico quien generalmente no toma una actitud activa o no sabe reconocer los síntomas de infarto en la mujer. Es frecuente ver que no se realiza un electrocardiograma y en cambio se le pide una evaluación psiquiátrica pensando en un cuadro ansioso y muchas veces son dadas de alta sin un diagnóstico claro”, señala el Dr. Veas.

Por otro lado, el especialista indica que es común en el caso de las mujeres que el médico realice menos estudios coronarios invasivos, dejando entrever que piensa que “debe ser otra cosa”.

“Las mujeres tienen más factores de riesgo cardiovascular, tienen un historial clínico “atípico”, poseen una fisiopatología coronaria distinta a la de los hombre y las terapias aplicadas no son las adecuadas (no se siguen las guías clínicas)”, concluye el Dr. Nicolás Veas.