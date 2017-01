Senador Navarro sostiene que la última vez que la Sofofa hizo un inserto así La Moneda fue bombardeada

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, manifestó que “me ha sorprendido y me ha causado dolor ver el inserto de la Sociedad de Fomento Fabril”.

Enfatizando que, “esto tiene solo dos interpretaciones: o es una acción sediciosa para la intervención de las FFAA, tal como ocurrió el 73, o es un llamado a la ocupación militar de la Araucanía, dado el fracaso del gobierno y de la policía civil”, el senador Alejandro Navarro se refirió al inserto que la Sociedad de Fomento Fabril y otras 42 entidades gremiales publicaron este miércoles en el Diario La Tercera, para supuestamente hacer un llamado a la paz en la Araucanía.

El legislador de Partido País señaló que, “quiero decir que me ha sorprendido y me ha causado dolor ver este inserto. Porque aquí la Sofofa no busca la paz, busca la defensa del derecho de propiedad, el sagrado derecho a la propiedad”.

“Aquí no se está buscando la armonía social; buscan simplemente la protección de sus intereses”, añadió el senador por la Región del Biobío.

De acuerdo a Navarro, “en el inserto señalan que se ha violentado el Estado de Derecho; dicen que es fundamental que el Gobierno cumpla con su deber de hacer respetar la Constitución de la República; que se fortalezca el principio de integración social como fundamento del diálogo, e instan al Ejecutivo a asumir su responsabilidad de aplicar políticas públicas y eficientes”.

“Y yo les pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de la Sofofa”, enfatizó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado.

“Pero lo más grave de este inserto”, prosiguió, “es que los empresarios chilenos están repitiendo el discurso que utilizaron durante la Unidad Popular, en tiempos en que el presidente era Salvador Allende y donde muchos quienes veían afectados sus intereses económicos, abogaban por el uso de las fuerzas armadas”.

“Pues todo Chile sabe en que terminó ese sedicioso llamado: con el bombardeo a La Moneda, con un presidente derrocado y con la instauración de una de las dictaduras más sangrientas de las que se conozca en tiempos modernos, con miles de compatriotas muertos o aun desaparecidos”, recalcó.

Para Navarro, “por ello es que nos preocupa y nos duele el tono utilizado por los empresarios, pues ellos tienen más claro que nadie que en Arauco lo que hay no es el robo de madera, lo que existe es el robo de tierra”.

“Es el robo por parte de empresas forestales que durante un siglo han usurpado los territorios ancestrales de las comunidades Mapuche y que además, gracias al polémico DL-701, emitido en 1974 en plena Dictadura Militar y que subsidia sus plantaciones, se han ahorrado casi US$ 700 millones, dineros que han salido del Fisco por cierto”, recordó.

Responsabilidad empresarial

De acuerdo al parlamentario de Partido País, “las organizaciones empresariales se limitan a repetir lo que han dicho por los últimos 30 años: que el conflicto de la Araucanía es un problema entre el Estado y el pueblo Mapuche”.

“¿Y dónde está la responsabilidad de las forestales, que han ocupado un 80% del territorio en la provincia de Arauco en la Región del Biobío?, ¿Dónde está la responsabilidad de aquellos que han usurpado las tierras?”, se preguntó el legislador.

Según el parlamentario, “en el inserto no hay mención alguna a la unidad público-privada para enfrentar este gran tema, no hay mención alguna de que allí hay un conflicto social; se responsabiliza en cambio al Estado y al Gobierno”.

“El problema Mapuche es un problema de Chile y que incluye a los empresarios, quienes están viendo afectados sus intereses. No pueden marginarse y esperar que el Estado una vez más, les va a resolver el problema”, recalcó.

En la misma línea Navarro señaló que “en un país en el que impera el libre mercado, la responsabilidad moral, política y económica no depende solo del Gobierno, sino de las empresas forestales, toda vez que el avance indiscriminado de la industria sobre el territorio ancestral no puede tener otra reacción que la resistencia política y territorial”.

“Por ello es que resulta irónico que la Sofofa hable de violencia, pero no mencione los arsenales que se han encontrado en manos de personas anti Mapuche, sin condena alguna por cierto, o que tampoco mencione los auto-atentados que han realizado empresarios, quienes quemaron sus camiones para cobrar seguros, culpando a los Mapuche, incendiando los camiones pero no la carga, pues es lo que estaba asegurado”, recordó el parlamentario.

Finalmente, el legislador de Partido País señaló que, “lo hemos repetido innumerables veces: deben terminarse los beneficios hacia los responsables de la violencia, pero es necesario aclarar que el responsable acá no es el pueblo Mapuche, por lo que los beneficios que deben terminarse son los subsidios a las forestales, la exención tributaria y la utilización de Carabineros como guardias privados”.

“El Estado usurpó las tierras Mapuche para que fueran compradas por los empresarios, por las forestales, quienes de manera inclemente, de manera despiadada, han usufructuado de esos terrenos, obligando al pueblo Mapuche, una cultura cuyo sostén económico, cultural y espiritual es la tierra, a rebelarse”.

“Es inmoral entonces culpar únicamente al Gobierno, cuando el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, estableció que en comunas del Biobío y la Araucanía, las forestales detentan hasta el 80% del territorio”, sentenció Alejandro Navarro.