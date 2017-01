Senadora Isabel Allende aseguró que Atacama está frente a una catástrofe de grandes magnitudes

La Senadora de la Región de Atacama, Isabel Allende Bussi, se encontraba en Copiapó, realizando sus actividades de la semana regional en su zona, cuando se desató el fenómeno climático que ha afectado gravemente a la zona norte del país y especialmente a la Región de Atacama.“Esto se fue agravando y las lluvias al provocar el desborde del Río Copiapó, ha hecho que nuestra calles se transformen en verdaderas vías fluviales, y ha sido muy dramático”.

Una de las localidades más afectadas ha sido Tierra Amarilla, y tal como informó la parlamentaria “intentamos ir con un camión militar y no se podía pasar. No hay comunicación terrestre. Los caminos están todos cortados, lo que hace prácticamente imposible entregar ayuda por tierra”.

Ante la consulta respecto a la posibilidad de hacer rescates aéreos, la Senadora Allende subrayó que “esta región tiene un solo helicóptero, muy pequeño, que tiene espacio para dos personas –aparte de su tripulación- y de hecho, ayer se rescataron seis personas, pero tampoco está en condiciones para hacer rescates aéreos. Hoy, si requerimos al menos doce helicópteros para ir a Tierra Amarilla, a Alto del Carmen y a El Salado”.

Isabel Allende dijo que es comprensible que la población afectada se manifieste muy preocupada y deseosa que lleguen refuerzos para ayudarles a salir de sus hogares, poder contar con apoyos de alimento, agua y enseres básicos, pero “es tan grave lo que ha pasado, nunca nos imaginamos que esto sería lo que estamos viendo, y es simultáneo en toda la región. No hay manera de medir la magnitud de esto. No se puede transitar por la calles, ni los vehículos. Esta catástrofe es impactante, y ayer no era factible llegar a ningún sector de los más afectados por todos los cortes de camino que se produjeron”.

También la Senadora socialista hizo mención a que “Copiapó tiene una geografía particular, es muy estrecha, rodeado de cerros, y donde hay defensas fluviales no ha habido problemas, y aunque parezca insólito esta lluvia no se producía hace más de 40 años”.

De la misma manera, la parlamentaria informó que “hemos hecho dos sobrevuelos con el Intendente Vargas hacia Tierra Amarilla, lo que nos permitió ver cómo las calles están completamente anegadas, por el curso del río Copiapó. También se salió la quebrada Paipote, que ha inundado las zonas para pasar a Tierra Amarilla. Está cortado el camino, e igualmente no es posible llegar por tierra. La prioridad son los helicópteros y tendrán que intervenir con grandes maquinarias pesadas”.

“Nos informan que Río Salado -que está en las comunas de Chañaral y de Diego de Almagro- se salió de su curso y las personas se han tenido que subir a los techos. Es completamente adecuado haber determinado la Zona de Catástrofe”, reiteró la Senadora Isabel Allende.

Otro de los aspectos que resaltó la parlamentaria es la posible continuidad de las lluvias que se anuncian para hoy. “Estamos muy preocupados por las nuevas lluvias. La situación es muy seria, porque hacia Alto del Carmen, hay dos valles El Tránsito y San Félix, y hay muchas localidades con caminos cortados. También sucede lo mismo con Vallenar, Chañaral, y Diego de Almagro. Ayer, en el Regimiento han tenido que derribar una pared para salir de este lugar, porque la entrada principal quedó completamente anegada e intransitable”.

El aeropuerto también se encuentra aislado, ya que la doble vía Caldera-Copiapó está cortada a la altura de Chamonate: “El Ministro Peñailillo tuvo que tomar un helicóptero y aterrizar en el Regimiento, lo mismo que la Presidenta Bachelet y el Subsecretario Gaspar. No hay posibilidad de desplazarse por tierra. Además, la loza de aterrizaje en el Regimiento ya está muy llena de barro y por tanto se tuvo que preparar una nueva pista para los helicópteros”.

La Senadora de la Región de Atacama, Isabel Allende, manifestó su preocupación por el Tranque Lautaro. “Nos informan que está en su límite y podría ser una situación compleja en Tierra Amarilla al interior, e implicaría un cauce mayor. Está muy al tope y eso sería absolutamente grave”.

Finalmente, Isabel Allende destacó que “a pesar de estar enfrentando una catástrofe de dimensiones que jamás nos imaginamos, la presencia de la Presidenta Bachelet, el Ministro Peñailillo y el Subsecretario Gaspar, junto a las autoridades regionales encabezadas por el Intendente Miguel Vargas, estoy cierta que podremos salir adelante y a pesar del dolor que significa todo lo que ha sucedido en mi región, realizaremos todos los esfuerzos y trabajos que sean necesarios para recuperar nuestro ritmo habitual y que especialmente las familias atacameñas recuperen sus condiciones de habitabilidad y cubran sus necesidades básicas de alimentación, agua, electricidad, y conectividad”.