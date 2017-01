Seremi Luigi Ciocca a Trisotti: “De que engaño habla el Diputado si la fallida inauguración del Hospital de Hospicio la hizo el Gobierno de Piñera”

Como una falta a la verdad, y que sólo busca engañar y confundir a los pobladores de la comuna de Alto Hospicio, calificó el Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, las declaraciones del diputado Renzo Trisotti, quien calificó como un engaño los recursos que se destinarán al proyecto del Hospital para Alto Hospicio, durante la discusión del presupuesto 2016.

“La verdad es que no me sorprende. De qué engaño habla el diputado, si la fallida inauguración del hospital la hizo el Gobierno de Piñera. El único engaño fue haber puesto la primera piedra de un proyecto inexistente, ilusionando a la gente a sabiendas que no se iba a concretar esta iniciativa por el mal diseño del proyecto, que era el gran sueño de la comunidad hospiciana”.

Al respecto, el vocero regional de Gobierno puntualizó que a diferencia del gobierno anterior, que sólo se preocupó de construir proyectos en el aire; “el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha procurado llevar adelante las iniciativas de forma responsable y conforme a las necesidades que requiere la población de esta vecina comuna. No hay que olvidar que el proyecto del hospital de Alto Hospicio hubo que hacerlo nuevamente por su mala calidad y observaciones que realizó la propia Contraloría, razones que incidieron en su demora”.

Agregó que la responsabilidad de este Gobierno se demuestra en todo el proceso que ha llevado a cabo para concretar este proyecto, con un cronograma de trabajo, que implica realizar adecuadamente cada una de las fases establecidas, y donde además están asegurados los recursos para la urbanización del terreno donde se construirá el hospital, por un monto de $ 4.700 millones del FNDR, que fueron aprobados por unanimidad a comienzos de noviembre por el Consejo Regional de Tarapacá.

“Por lo tanto, si el diputado Trisotti quiere hablar de fracasos y engaños, creo que no está en la posición de hacerlo, toda vez que fue el gobierno de Piñera el que engañó a los hospicianos. Aquí, hay un compromiso de nuestro Gobierno con la gente, una responsabilidad que asumimos porque el gobierno anterior lo hizo mal, pésimo; y nosotros hemos asumido esa irresponsabilidad para poder hacer realidad el hospital que se merece la comuna de Alto Hospicio”.