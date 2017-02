SERNAC denuncia a 7 empresas por publicidad engañosa en productos adelgazantes

La investigación se realizó entre septiembre y octubre del año 2016 y tuvo como propósito vigilar el cumplimiento de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en materia publicitaria de productos adelgazantes.

El SERNAC denunció a Farmacias Ahumada, www.chilesuplementos.cl, www.garcinia.cl, www.slimparches.cl, www.gonutrition.cl, www.gnc.cl, www.suples.cl, por infringir la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), luego de detectar que varios productos adelgazantes publicitados, vulneran los derechos a la seguridad en el consumo y a la información veraz y oportuna, induciendo a error o engaño a los consumidores.

En particular, SERNAC detectó que estos proveedores anuncian y comercializan productos bajo el nombre de “quemadores de grasa”, pese a no contar con el Registro Sanitario del Instituto de Salud Pública (ISP), lo que significa que no han demostrado su seguridad y eficacia, por lo que esta característica promocionada, “no corresponde a una acción farmacológica reconocida o que presente utilidad terapéutica concreta”, según el estudio.

El Servicio, además, ofició a Farmacias Cruz Verde, Salcobrand y a otros 5 proveedores a quienes solicitó comprobar la información de ciertos productos que tendrían entre sus beneficios la disminución de peso.

Asimismo, la información difundida en relación a productos “quemadores de grasa” por otros 3 proveedores, serán puestos a disposición del Instituto de Salud Pública (ISP), dada la falta de información de la identidad de las empresas.

El Director Regional Metropolitano, Juan Carlos Luengo, sostuvo que “detectamos que la publicidad de productos supuestamente adelgazantes, inducen a error o engaño a los consumidores en relación a sus beneficios y/o efectos terapéuticos. Si constatamos que alguna empresa no es capaz de comprobar sus promesas, tomaremos las acciones necesarias como ya lo hemos hecho en otras oportunidades”.

La autoridad señaló además que “es importante que los consumidores siempre evalúen críticamente la publicidad y no se tienten con promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad”.

Para este estudio realizado por el Servicio durante el segundo semestre del año 2016, se analizaron 15 piezas publicitarias, 12 de ellas difundidas en medios de prensa escritos y 3 en televisión abierta, además de 11 en páginas web.

El propósito fue analizar la publicidad en este mercado, a fin de fortalecer la transparencia y calidad de la información que se entrega a los consumidores, para que estos puedan tomar decisiones informadas en el proceso de adquisición de estos productos.

59,3% de la publicidad analizada presentó, en términos generales, falta de información veraz y oportuna sobre la naturaleza, eficacia y seguridad del producto anunciado y/o difusión de información que es necesario comprobar.

Además, se constató que la mayoría de los productos analizados se publicitan bajo la denominación “quemadores de grasa”, sin contar con el Registro Sanitario respectivo, lo que significa que no han demostrado su eficacia y seguridad.

Recomendaciones

• Siempre lea y siga las instrucciones de uso y advertencias del producto, especialmente si se trata de adelgazantes que se deban ingerir. Cualquier irregularidad en el registro o autorización de venta debe ser denunciada al ISP (www.ispch.cl) que es el organismo encargado de fiscalizar en esta materia, o acuda al SERNAC si ve que se está cometiendo una posible infracción a la Ley del Consumidor, por ejemplo, en materia de publicidad o derecho a retracto.

• Es su derecho que la información que se consigne en los productos o en su publicidad, sea posible de comprobar y no lo induzca a engaño como consumidor.

• La empresa debe informar de cualquier potencial riesgo y entregar las indicaciones necesarias para un uso seguro de los productos.

• En compras hechas a distancia (teléfono, Internet, catálogos etc.), el consumidor tiene un plazo de 10 días para retractarse desde que recibió el producto. Si la empresa no envía una confirmación escrita del contrato, el plazo de retracto se extiende a 90 días.

Empresas denunciadas:

• Farmacias Ahumada.

• www.chilesuplementos.cl

• www.garcinia.cl

• www.slimpatches.cl

• www.gonutrition.cl

• www.gnc.cl

• www.suples.cl

Empresas oficiadas:

• Farmacias Cruz Verde: producto “Aceite de Coco”.

• Farmacias Salcobrand: producto Slim UP.

• www.gnc.cl: productos Chitosan con Glucamman; Lean Shake; Thermo CLA; Premium CLA Complex; y, Extrem Lean.

• ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. www.slimrings.cl: producto Slim Rings.

• www.madretierra.cl: productos 6090 Diurno; Centella 90; y, 6090 Nocturno.

• www.nutristore.cl: producto “HCG 1234”.

• Swiss Nature Labs: producto ADELNATUR.

Antecedentes al ISP:

• www.anabolicospremiumchile.cl

• www.dietafitness.cl

• www.nutristore.cl

Para conocer en detalle el estudio, visite www.sernac.cl. Si usted tiene dudas sobre un producto, puede verificar su registro en: www.registrosanitarioispch.gob.cl.