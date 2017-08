SERNAC entrega guía de recomendaciones de seguridad por Día del Niño

El Servicio elaboró una guía que entrega consejos a los padres al momento de comprar juguetes para sus hijos. La principal recomendación es fijarse en la edad indicada en el envase y evitar que los niños pequeños accedan a juguetes que contengan piezas pequeñas.

Este domingo 6 de agosto se celebrará el “Día del Niño”, por lo que el SERNAC elaboró una guía denominada “Día del niño seguro: riesgo de piezas pequeñas”, cuyo propósito es orientar a los padres al momento de comprar juguetes u otros productos que contengan piezas pequeñas.

En el documento, el SERNAC entrega una serie de consejos al momento de adquirir los regalos, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, además de resaltar los derechos establecidos en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

El Director Regional del SERNAC, José Luis Aguilera Pacheco, explicó que la primera recomendación es comprar sólo en el comercio establecido y siempre exigir la boleta, pues es la única forma de poder hacer valer los derechos como consumidores en caso de tener algún problema, por ejemplo, acceder a la garantía legal cuando un juguete salga defectuoso o no sea apto para su uso normal.

Asimismo, al comprar en el comercio establecido, los consumidores pueden ejercer otros derechos que establece la LPC, como la libre elección, a la seguridad y a exigir la reparación o indemnización en el caso de sufrir algún daño, indicó la autoridad regional.

Día del niño seguro: riesgo de piezas pequeñas

Actualmente el SERNAC lidera un proyecto, en convenio con el Hospital Luis Calvo Mackenna (HLCM), cuyo propósito es identificar los productos que provocan más lesiones a los niños, y de esta forma en conjunto con la Mesa Nacional de Seguridad de Productos, establecer estrategias para disminuir los incidentes.

Según información proporcionada por este centro asistencial, en 2015 se produjeron 152 casos de atenciones relacionadas con productos o piezas pequeñas de diversa índole y en niños de corta edad. Entre los elementos que presentan mayor frecuencia en los incidentes se encuentran: monedas, 45 casos; lápiz, 14 casos; aros, 10 casos; clavos, 8 casos; cotonetes de algodón, 6 casos; pelotitas y pilas, con 6 casos.

Los riesgos asociados a incidentes de piezas pequeñas son múltiples y pueden provenir de:

• Un juguete o artículo entero.

• Una parte separada de un juguete, juego u otro artículo.

• Una pieza de un juguete o artículo que se rompe durante la prueba que simula el uso o abuso de los niños.

• Alguna parte o componente de un artículo de pequeña dimensión.

Riesgos derivados de las piezas pequeñas

Diversos reportes médicos describen la gravedad de los pacientes y complejidad de las cirugías en menores de tres años por ingestión de partes pequeñas tales como imanes, pilas botones, monedas y otros objetos pequeños presentes en juguetes infantiles y otros productos que generan partes pequeñas en su manipulación, entre ellos:

• Asfixia: Obstrucción o taponamiento de la vía aérea superior a nivel de la garganta.

• Necrosis del tejido intestinal: en especial cuando la parte pequeña corresponde a una pila botón.

• Torsiones intestinales por ingestión de imanes desprendidos de juguetes u otro objeto imantado.

• Intoxicación por metales pesados u otros productos tóxicos que conforman la parte pequeña.

Por lo anterior, el SERNAC hace un llamado a los padres a tener precaución con artículos que eventualmente puedan contener piezas pequeñas y emplearlos de forma segura, para prevenir lesiones.

Entre los consejos al momento de realizar la compra están:

• Comprar productos sólo en el comercio establecido.

• No comprar juguetes que no tengan la información en castellano ni instrucciones para su uso seguro.

• Tener en cuenta la edad y capacidad del niño/a al proporcionar un juguete o alguna entretención. Preferir aquellos juguetes que incentiven su imaginación y creatividad.

• Preferir los juguetes que identifican marca, origen y nombre del fabricante, importador o distribuidor.

• Poner especial atención a las advertencias. Fijarse en las recomendaciones de edad, de supervisión y de contenido de partes pequeñas, imanes o pilas.

• Los envases y productos no deben contener partes cortantes ni punzantes, ni constituir riesgo de asfixia.

• Revisar periódicamente el estado de los juguetes, retirando del alcance del niño aquellos que muestren signos de deterioro, con el fin de darlos de baja.

• No comprar productos en la calle ni en el comercio informal, en consideración de la falta de garantías y respaldos que ello conlleva.

Asimismo, los padres pueden tomar una serie de acciones cuando los juguetes ya están en el hogar y/o siendo utilizados por los niños. Por ejemplo:

• No dejar al alcance de un niño artículos que puedan contener piezas pequeñas.

• Revisar periódicamente la integridad de juguetes u otros accesorios que puedan generar este tipo de riesgo.

• Al comprar un juguete o un artículo cualquiera para un niño menor de tres años, evaluar su peligrosidad, teniendo presente la posibilidad que este pueda generar partes pequeñas durante su uso.

Derecho a garantía

En caso que el producto salga defectuoso, los consumidores tienen derecho a la garantía legal, la que implica tres opciones: el cambio del producto, la reparación gratuita o la devolución de lo pagado, durante los tres primeros meses de la compra.

La normativa indica que los consumidores deben tener las mismas facilidades que tuvieron al momento de comprar, y no pueden limitarlo, por ejemplo, a horarios específicos o derivarlos a otros locales.

Para ejercer el derecho a garantía, los consumidores deben presentar la boleta, o cualquier otro documento que acredite la compra, por ejemplo, la póliza de garantía timbrada. En caso de compras pagadas con tarjetas de débito en muchos locales el comprobante es además su boleta.