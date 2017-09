Sernapesca incauto alrededor de 11 mil kilos de algas pardas ilegales en procesadoras de Tarapacá

A nivel regional estas incautaciones alcanzan los 18 mil kilos, principalmente por extractores sin permiso y “barreteo”, técnica prohibida que arranca de raíz la planta viva.

A bordo de la patrullera “Defender” de la Armada, en un operativo conjunto, fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región Tarapacá lograron la incautación de 1500 kilos de huiro negro seco que no contaba con acreditación de origen legal.

El director regional de Sernapesca, Marcos Moscoso, explicó que este operativo se desarrolló al sur de la costa de Iquique durante una fiscalización a una nave trasportadora inscrita en el plan de manejo de algas pardas pero cuyo armador no contaba con la documentación para acreditar el origen legal del recurso, incumpliendo el artículo N°65 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En medio del control, el propio denunciado reconoció que no se encontraba inscrito en los listados del plan de manejo, por tanto fue infraccionado al incumplir el decreto veda algas pardas de la Región de Tarapacá No. 824/2016 que establece, entre otros aspectos, que sólo puede ser recolectada el alga varada naturalmente o por efecto de marejadas, explicó la autoridad de pesca.

A la fecha en la región de Tarapacá han sido incautados casi 18 mil kilos de algas pardas, 6 mil de ellos en inspecciones de zonas de pesca, cerca de mil en transporte y centros de venta, y 11 mil de ellos – el mayor volumen- detectados en plantas picadoras que lo reciben sin acreditación de origen legal o “barreteado”, técnica prohibida en la región que arranca la planta viva de raíz con un chuzo o metal, afectando seriamente a otros recursos pesqueros como son los erizos, lapas y peces de roca que dependen del alga para crecer.

Sernapesca en conjunto con la Armada, PDI y Carabineros ha realizado distintas fiscalizaciones en toda la cadena de valor de esta actividad, que es la principal de la pesca artesanal en la región y que solo puede ser realizada por agentes autorizados e inscritos en el Registro de Pesca Artesanal.