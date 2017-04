Tarapacá: Actividad de la Construcción sigue disminuyendo

Tanto a nivel nacional como a nivel regional continúa la actividad de la construcción con tendencia a la baja, según así lo indica el Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON), elaborado por la CChC, y que el mes de febrero exhibió una caída 4,7%.

Del mismo modo el Índice de la Actividad de la Construcción Regional (INACOR) para Tarapacá tuvo un descenso acumulado de 4,7% en lo que va del 2017, mientras que la variación anual de febrero del 2016 a febrero del 2017 registró una baja de 3,4%.

Respecto a los resultados, el Presidente Regional de la CChC Iquique, Bernardo Alcázar, señaló que “la actividad suma ya 6 meses continuos con variaciones negativas, y éste inicio del 2017 no ha sido para nada auspicioso, ya que hemos comenzado con una tendencia menor al promedio anual. Debemos tener claro que el rubro de la construcción es un espejo de la realidad económica vigente, en ese sentido como región no hemos vivido algún repunte económico, que siempre está muy ligado al auge minero, es decir, difícilmente si la minería no repunta podamos comenzar a aproximarnos a variaciones positivas”.

Región estancada

Dentro de los alcances del resultado, a nivel nacional se señala que la contratación de mano de obra tuvo una caída anual de 2,6%, mientras que el rubro de venta de proveedores retrocedió un 10,5% anual y el ítem despacho de materiales (obra gruesa) retrocedió un 9,1% en doce meses. Mientras que la actividad de contratistas retrocedió un 2,5% anual en febrero, la actividad de permisos de edificación también se vio afectada en un 13,4% en el último año.

En lo que refiere a la realidad local, el número de proyectos inmobiliarios para ambas comunas descendió un 14,29%, disminuyendo de 28 edificaciones en ejecución durante el 2016 a 24 proyectos para este 2017. Situación que para el Presidente Regional de la CChC Iquique, Bernardo Alcázar, “se refleja esta disminución también en la tasa de cesantía de la construcción del período diciembre a febrero, que aumentó un 18,7% con respecto al mismo periodo del 2016, promediando ambos años un 9,9% de aumento de cesantía en el rubro constructor”.

Además, hoy el área inmobiliaria se observa un amplio stock de viviendas disponibles, sumado a desistimientos de compras y a la postergación del inicio de nuevos proyectos y a las mayores restricciones de financiamiento del mercado bancario para otorgar préstamos destinados a la adquisición de un hogar.

Del mismo modo, en febrero la superficie total autorizada para construir tuvo un decrecimiento interanual de 57%, equivalente a 31.714 m² menos. De acuerdo a la variación con respecto a la superficie habitacional, ésta se contrajo en un 75,2% con respecto a febrero del 2016, lo que se explica principalmente por el decrecimiento de las superficies autorizadas para obras nuevas, con un descenso de 77,4% en doce meses.

Finalmente, las empresas del rubro entrevistadas para el informe, manifestaron que redujeron en algo más de la mitad el inicio de nuevas obras, otros indicaron haber recortado la magnitud de los proyectos en curso y unos pocos paralizaron sus labores. Con relación a las obras de infraestructura, la percepción apunta a un menor número de licitaciones respecto de lo observado en 2016, por lo que el Presidente Regional de la CChC, Bernardo Alcázar, señaló que “es preocupante este estancamiento, pues se preveía una mejora que no ha acontecido para este año, por lo que nuevamente entramos al diálogo de las especulaciones, como solución debemos todo los actores aunar criterios para definir un solo norte”.