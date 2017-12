Tarapacá: Carabineros lanza campaña preventiva “Navidad Segura”

Se acerca la Navidad y con aumenta la afluencia de público en los sectores comerciales debido a las compras de fin de año. Es por ello, que este mediodía Carabineros, junto al gobernador provincial y al alcalde de Iquique, dio inicio al “Plan Navidad Segura 2017”, estrategia que tiene como propósito prevenir delitos y aumentar la sensación de seguridad de la ciudadanía durante estas fechas.

Tras un trabajo de georreferenciación, se identificaron estratégicamente aquellos puntos donde se registra una mayor cantidad de delitos y donde se congrega un mayor número de personas, para de esta forma planificar una adecuada distribución del personal, vehículos policiales y recursos logísticos que estarán dispuestos al servicio de la población.

Esta estrategia va en apoyo al Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, con personal que desarrolla labores administrativas y de las secciones especializadas de Carabineros, como la sección de investigación de organizaciones criminales (OS9), Gope, Siat, Fuerzas Especiales, entre otros, los que se sumarán a los servicios habituales de orden y seguridad, principalmente en los sectores comerciales.

En la oportunidad, el Prefecto de Iquique, coronel Rolando Ilabaca Bustamante, mencionó que el propósito de estos servicios es aumentar la sensación de seguridad, reducir la victimización y reforzar el control de incivilidades, comercio ambulante y otros delitos asociados.

“Para ello aumentamos nuestros niveles de seguridad y de vigilancia, no obstante, el llamado a la comunidad es al autocuidado para evitar ser víctimas de delitos, no contribuir a la proliferación del comercio ambulante ilegal comprando artículos en lugares no establecidos y a denunciar oportunamente en caso de alguna emergencia policial”, añadió el oficial.

En tanto, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, señaló que este es un esfuerzo especial que hace Carabineros, con quienes hemos estado trabajando para realizar un ordenamiento del centro de la ciudad que hasta el día de hoy ha dado buenos resultados.

“Como municipio ese es el aporte que hacemos, trabajando junto al gobernación, las policías y otras instituciones en el ordenamiento de la comuna, “ya que una ciudad más ordenada es una ciudad más segura”, sostuvo el edil.