Tarapacá: Iglesia católica oró por 87 aniversario de Gendarmería

Con una misa concelebrada por el obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera Soto, se oró por el bienestar de cada uno de los integrantes de Gendarmería de Chile, con motivo del 87 aniversario institucional, homilía que se ofició en la catedral iquiqueña.

La actividad fue encabezada por el director regional, coronel Alejandro Troncoso Chaparro y tuvo la asistencia de la seremi subrogante, de Justicia y DDHH, Ema Moreno Chamorro, del prefecto inspector Cristian Muñoz Zúñiga, Jefe de la I Región Policial, del alcalde de la Municipalidad de Iquique, Mauricio Soria Macciavello, delegaciones de la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, además, de la comunidad católica que trabaja en los diversos recintos penales.

El teniente Francisco Orellana, fue el encargado de leer la reseña histórica de Gendarmería, anunciando los inicios de la institución para concluir con “no somos soldados, si bien pudiera parecerlo, pero sí lo son en función de asumir la responsabilidad de un sector de la defensa social. No son apóstoles, pero actuarán como tales en razón de la devoción que impondrán a su labor. No son médicos y ejecutan labores de medicina rehabilitadora de la dignidad humana. No son economistas, pero recuperan ese capital humano que momentáneamente ha dejado de producir sus frutos. No son juristas y deberán cooperar con la justicia. No son maestros y deberán enseñar a los sujetos en conflicto con la justicia. Son simplemente chilenos bien nacidos, mejor inspirados, compatriotas nuestros que han elegido esta dura profesión, como una buena manera de servir a la patria, son gendarmes de Chile”, dijo.

Posteriormente se procedió a recordar a los funcionarios fallecidos, pertenecientes a las diversas unidades penales, depositando un cirio en el altar, entre ellos Juan Monsalve Meriche, muerto trágicamente en acto de servicio en el CCP de Iquique; al sargento 2°, Oscar Valenzuela Pereira; al cabo 2° Javier Veloso Fuenzalida; al gendarme, Héctor Celis Garrido; gendarme, Jorge Saavedra Barrientos; gendarme, Gustavo Villa y al gendarme Wilson Rodríguez Castillo. Además, el teniente Robinson Collao Tapia.

En su homilía el Obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera, resaltó el trabajo de los funcionarios, destacando la función que se cumple en el resguardo a las personas privadas de libertad y agradeció el llegar a la casa de Dios, para pedir por el bienestar de sus integrantes.

Al concluir la misa de acción de gracias con motivo del 87 aniversario de Gendarmería, el director regional, coronel, Alejandro Troncoso Chaparro, apuntó que “llegamos para agradecer a Dios y pedir por la gente que está en los penales, porque nuestra misión es construir una sociedad más segura y también entregar una reinserción que contribuya a terminar con la criminalidad, entregando herramientas para que al concluir su período de reclusión puedan ser mejores personas”, dijo.

También entregó un mensaje al personal institucional. “Agradecer a los funcionarios por el trabajo diario e instarlos a que festejemos como institución y como personas. Habrán metas que cumplir, pero somos hombres y mujeres que siempre respondemos a nuestros desafíos”, expresó.