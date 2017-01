Tarapacá lidera ejecución y avance a nivel nacional del programa + Capaz

Cambiar la vida de las personas que más lo necesitan brindando oportunidades reales para mirar el futuro con mayor optimismo, forman parte de los objetivos primordiales del Programa + Capaz, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria que tiene buenas noticias en la Región de Tarapacá.

“Al finalizar junio podemos sostener que Tarapacá cuenta con el mejor porcentaje de avance de todo el país, alcanzando un 83% de ejecución del programa que se sitúa muy por encima del 47% que se registra como media a nivel nacional”, sostiene el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jaime Hip Hidalgo, quien enfatizó que un total de 2 mil 180 personas postularon a los mil 135 cupos dispuestos en la zona para la comunidad.

“Nos produce una profunda satisfacción el hecho de implementar de tan buena manera un programa que es fundamental, porque no sólo brinda oportunidades a más de 300 mil mujeres, sino que además a 130 mil jóvenes y 20 mil compatriotas con capacidades diferentes a nivel nacional, quienes durante los años de gobierno podrán capacitarse en oficios que le permitan encontrar mejores empleos y así desarrollar una mejor calidad de vida para ellos, su familia y su entorno”, expresó la autoridad regional tras asistir al curso de Manipulación de Alimentos que se está desarrollando en la Bomba Germania junto a la Seremi de Justicia, Lorena de Ferrari Mir y el director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, Héctor Derpich Castillo.

“Estamos cumpliendo el mandato de la Presidenta al entregar más y mejores oportunidades a nuestra gente, quienes al cabo de un promedio de tres meses salen perfectamente preparados y certificados para poder desempeñarse solos, o bien, trabajar en la infinidad de rubros que de cierta forma impulsamos”, explicó Derpich, responsable directo de la ejecución del programa, quien enfatizó que tanto en Iquique como Alto Hospicio ya se iniciaron los cursos de Recepcionista de Recintos Hoteleros, Dirección y Control de Maniobras de Izaje de Cargas, Operación de Grúa de Horquilla y Portacontenedores, Cocina Nacional e Internacional, Maestro de Cocina, más otros de Operaciones Básicas de Pastelería, Servicios de Manicure y Pedicure y Técnicas de Soldadura por Oxigas y Arco Voltaico, entre otros.

Finalmente la Seremi de Justicia indicó que ya se han realizado reuniones tendientes a implementar este mismo sistema de talleres en el centro penitenciario de Alto Hospicio y en el centro de retención femenino de Iquique, toda vez, que este último se va a convertir en un centro de educación y trabajo que buscará capacitar y potenciar a las internas que buscan reinsertarse en la sociedad.

Palabra de beneficiada

Lucía Muñoz, representante de la junta de vecinos de Los Puquios, explicó que le bastaron un par de clases para darse cuenta que su situación iba a cambiar, y para bien. “La parte económica ha mejorada harto con lo aprendido, porque los fines de semana tengo mi platita segura para la semana que viene gracias a que estoy fascinada haciendo dulces, queques de maicena y el ahora famoso en mi población: cheesecake de mango”.

De igual forma la beneficiada que asiste junto a otras 25 emprendedoras los días miércoles, jueves y viernes al curso que pronto le dará las herramientas para convertir harina y agua en masas quebradas, batidos, bases para tortas y una amplia variedad que incluso incluye panificación, dijo sentirse aliviada, pues en este tipo de clases uno puede llegar con las manos vacías para recolectar un montón.

“Acá no hay que traer nada. Fíjate que estuve haciendo un curso similar en el que primero había que pagar, sumarle locomoción y materiales, por lo que me tuve que retirar al mes, ya que no me alcanzaba la plata. En cambio aquí corren con todo, por eso digo que llegamos con las manos vacías y te vas lleno de conocimientos y dulces, que ojo, ya me han querido comprar, pero prefiero regalárselos a mis nietos”, contó Lucía, quien valoró la preocupación de las autoridades locales y agradeció a la Presidenta Bachelet: “Gracias a ella estamos acá”.