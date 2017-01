“The color of time”: Una fiesta de baile, música y colores cerrará el Festival Iquique a Mil 2017

Una recreación de la tradicional fiesta india llamada Holi presentará la compañía Artonik, que llega desde Francia con su pasacalle The color of time.

Con una fiesta de polvos de colores finalizará esta octava versión de Iquique a Mil, de la mano de The color of time, una intervención callejera en la que un grupo de bailarines danzan y cantan acompañados de música en vivo, mientras lanzan polvos multicolores -no tóxicos- que quedan suspendidos en el aire. Todo se mezcla en un ritual único que promueve la amistad e inclusión hasta alcanzar un trance colectivo.

La actividad a cargo de la compañía francesa Artonik, está programada para este martes 10 de enero, a las 19.00 horas. El recorrido se realizará por la calle Aníbal Pinto, desde Zegers hasta el Hemiciclo del Teatro Municipal, donde se concentrará está fiesta de colores, baile y música.

The color of time está inspirado en una fiesta sagrada de la India llamada Holi, que se celebra al llegar la primavera. Cada año se lanzan al aire grandes cantidades de polvo gulal -polvo de maíz coloreado- y se ofrecen abrazos a los desconocidos. Ese día no existen las castas ni otras distinciones sociales, y las calles se transforman en un espacio de cohesión y mestizaje simbolizado por la mezcla de colores. Con este mismo pasacalle, la compañía Artonik inauguró el festival español de teatro de calle Fira Tàrrega.

Rojo, azul, naranjo y verde son algunas de las tonalidades que formarán un arcoíris de polvo y danza. Además, en la intervención los artistas dibujan en el suelo distintas figuras de colores, en forma de ofrendas. Y en su espectacular cierre, el público es invitado a ser parte de la explosión de color y alegría, a celebrar la unidad y la aceptación de la diversidad.

La compañía francesa Artonik, dirigida por Alain Beauchet y Caroline Selig, nació en 1992, inspirándose en la proximidad, los viajes y los espacios públicos. Esa sensibilidad ha estado presente desde sus primeros espectáculos y se ha ido completando con una gran curiosidad por los comportamientos humanos en los espacios comunes.

Siempre atentos a las alegrías y a los dramas de la vida cotidiana, Artonik se sirve de la danza, el teatro, las artes visuales y los ambientes musicales para desarrollar su estilo escénico característico.

The color of time cerrará esta octava edición de Iquique a Mil, que en sus dos espectáculos anteriores 31 minutos: Romeo y Julieta y La expulsión de los Jesuitas de Tryo Teatro Banda, reunió a más de 6 mil 300 asistentes en la plaza Prat.

Programación

The color of time

Compañía: Artonik – Francia

10 de enero / 19:00 horas / Avenida Aníbal Pinto con Zegers hasta la Plaza Prat