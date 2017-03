Tips Mujer: Cómo tener el cabello brillante

Cuando veo las publicidades de marcas de shampoo importantes, que nos muestran los cabelleras más lindas y envidiables que podemos conocer, una de las cosas que más llaman mi atención es el brillo de esas melenas. ¿Será posible tener el cabello así?.

Sí, ya sé que en casi todos los casos es producto de Photoshop o efectos especiales típicos de la televisión. Pero también he visto, en la realidad, mujeres con cabellos igual de hermosos, largos, suaves y brillantes, que no tienen nada que envidiar a los que se ven en los medios de comunicación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto para tener el cabello brillante y sedoso?.

Bueno, de explicarte eso nos encargamos en este especial de Tips en el que te enseñamos cómo tener el cabello brillante. El cabello es una de las principales armas de belleza que toda mujer desea mantener saludable y atractiva. Con estos tips podrás lograrlo: ¡a tomar nota!

– Cuando estés por terminar de lavar tu cabello, utiliza agua fría para el último enjuague. Pero para enjuagar el cabello nada más: ¡no pongas tu cabeza debajo del chorro frío porque te puedes congelarte! Está comprobado que el agua fría ayuda a tener el pelo brillante porque sella las cutículas una vez que la melena está seca. Cuando las cutículas del pelo están abiertas o rotas, el cabello no brilla.

– Hazte un baño profundo de acondicionador al menos una vez a la semana.

– No abuses de los productos químicos, pues este tipo de tratamientos tienden a opacar el cabello. Si tienes el cabello teñido, utiliza tinturas de la mejor calidad posible.

– Limita la frecuencia con que te lavas el cabello con shampoo. Obviamente, este consejo no es universal para todas, pues depende de nuestro tipo de cabello. De todos modos, debes saber que lavando tu pelo todos los días eliminas los aceites naturales del cuero cabelludo que le brindan al cabello hidratación y brillo, haciendo que luzca mucho más opaco.

– Aplica acondicionador antes del shampoo. Este es un truco que nos enseña Jie Matar, estilista de celebridades. Moja tu melena, aplica acondicionador, luego lava con shampoo y enjuaga con agua fría. De esta forma, el pelo absorbe humedad e hidratación, y se cierran las cutículas luciendo más brillante.

– Antes de utilizar la planchita, la buclera, el secador de pelo o cualquier otro elemento que aporte calor, aplícate serum o cremas protectoras para el cabello. Recuerda, en lo posible, utilizar secadores iónicos, que son inofensivos.

– Protege tu cabello. Si vas a nadar a la piscina, utiliza una gorra de baño para cuidarte del cloro. Si vas a la playa, cubre tu melena con un sombrero.

– Recorta tu cabello regularmente. No, no tienes que ir a hacerte un nuevo peinado o cambiar tu look drásticamente; tan solo recorta las puntas para deshacerte de las puntas quebradizas. Esto, además, estimula el crecimiento del cabello y hace que se vea más saludable y fuerte.

– Mezcla una cucharada de miel en cuatro tazas de agua tibia. Aplíca esta mezcla en tu cabellera luego de haberte lavado con shampoo. NO enjuagues. Seca como de costumbre.

– Si tienes el cabello rubio, aplica unas cucharadas de jugo de limón en el enjuague.

– Si tienes el cabello castaño o pelirrojo, añade unas cucharadas de vinagre de sidra de manzana en el enjuague.

– Si tienes el cabello fino utiliza un shampoo con proteínas de trigo y polímeros. Estos ingredientes hacen que tus cabellos luzcan más gruesos y brillantes.

– Si tienes el cabello normal utiliza un shampoo formulado con aminoácidos de seda para suavizar y reparar la estructura y textura de los cabellos.

– Y tanto para cabellos finos como gruesos, es buena idea que, de vez en cuando, te apliques cremas hidratantes. Estas mantienen los cabellos hidratados y, además, sedosos y brillantes.

Mascarillas caseras para tener el cabello brillante y suave. En Tips también te acercamos recetas naturales para el cuidado del cabello. Son muy sencillas, rápidas y con ingredientes que seguramente tienes ahora mismo en tu cocina. ¡A probarlas ya!

-Fresas y mayonesa. Tritura ocho fresas. Mézclalas con una cucharada de mayonesa. Aplica la mezcla en el cabello húmedo. Cubre con una gorra de baño y una toalla caliente. Al terminar enjuaga lavando tu pelo con shampoo.

-Miel y aceite de oliva. Bate miel y aceite de oliva en un tazón pequeño. Aplica la mezcla sobre tu cabello especialmente sobre los extremos. Envuelve tu melena en una toalla caliente durante media hora. Luego, enjuaga correctamente con agua.

-Miel, huevo y aceite de oliva. Esta mascarilla para el cabello es similar a la anterior, simplemente hay que agregarle un huevo. Mezcla la miel y el huevo adecuadamente, y luego añádelo a un tazón pequeño con aceite de oliva. Lava tu cabello con shampoo, enjuaga y aplícate la mezcla. Masajea generosamente el cuero cabelludo durante cinco minutos. Al terminar, enjuaga bien.

¡Cuántos tips! Ahora que sabemos todos los secretos para tener el pelo brillante y divino… ¡No los desperdiciemos!