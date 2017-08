Trabajadores de minería y estudiantes secundarios fueron capacitados en Trabajo Pesado

La conferencia fue brindada por el analista ergónoma de la Superintendencia de Pensiones, Mauricio Badal, y se realizó en la comuna de Pozo Almonte.

En presencia del director regional del Trabajo, Víctor Inostroza Flores, y del administrador municipal de Pozo Almonte, Juan Rojas Delgado, trabajadores de minería y estudiantes secundarios de la capital del Tamarugal recibieron una extensa capacitación en Trabajo Pesado, tipo de labor que –de acuerdo a datos brindados por la Superintendencia de Pensiones- ha sido certificada en 1.499 ocasiones, desde 2003, en la región de Tarapacá.

Alrededor de 70 participantes –entre empleados y empleadores de Teck, Collahuasi, SQM y otras empresas contratistas del rubro minero, como así también escolares del Liceo ASGG- llegaron hasta la Sala Eddy Soto Benavides, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, donde el analista ergónomo de la Superintendencia de Pensiones, Mauricio Badal, expuso sobre definiciones, alcances y procedimientos para catalogar un puesto de trabajo como pesado en Chile.

“Hoy estuvimos hablando sobre Trabajo Pesado, categoría que, según la Ley, se entiende como aquellos puestos laborales que generan un alto desgaste a nivel físico, intelectual o psíquico para quien lo realice, produciendo un envejecimiento precoz en el trabajador, lo que disminuye las capacidades de las personas para poder rendir laboralmente hasta los 65 años”, explicó Mauricio Badal.

Además, el experto indicó que “cualquier trabajo puede ser catalogado como pesado, no existe una condición especial. Sin embargo, al menos el 50% responde al rubro de la minería”, aseguró Badal, quien hizo hincapié en la relevancia de realizar este tipo de exposiciones en regiones con alta industria minera, como Tarapacá.

Cómo funciona

El organismo encargado de certificar un trabajo como pesado es la Comisión Ergonómica Nacional (CEN), la cual recibe las solicitudes –que pueden ser realizadas por empleadores, trabajadores y/o sindicatos en la Superintendencia de Pensiones o en la Seremi del Trabajo y Previsión Social- y se encarga de verificar y aprobar o rechazar las peticiones.

Una vez que se certifica un puesto laboral como Trabajo Pesado, “dependiendo del grado de desgaste físico, se determina la posibilidad de una rebaja en la edad legal para pensionarse por vejez. Además, y a pesar de haberse retirado antes, cuando se realiza una jubilación anticipada bajo la figura de Trabajo Pesado, se hace un cálculo de pensión como si el trabajador hubiera trabajado hasta los 65 años”, explicó Badal.

En ese sentido, la actividad –que fue organizada por la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá- buscó informar a los trabajadores sobre este beneficio legal, que es una forma más de proteger la seguridad y la salud de los empleados y empleadores en nuestro país.

“Como cartera, nos interesa informar a cabalidad, tanto a trabajadores, empleadores y jóvenes en todos sus derechos. Por eso que nos hemos encargado de realizar esta capacitación sobre Trabajo Pesado, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones y la Dirección regional del Trabajo. Tenemos la preocupación por la salud y la vida de los trabajadores, asunto que se ha visto reflejado en diversas políticas públicas del Gobierno, como lo es también el nuevo Programa por la Salud y Seguridad en el Trabajo”, manifestó, respecto al tema, la autoridad regional del Trabajo, seremi Karen Pérez Varas.

Participantes

Además de la alta convocatoria a la conferencia, el evento estuvo marcado por la participación y el interés de los asistentes. En ese aspecto, Domingo Ossandón, trabajador de Pampa y Laguna, ACF, expresó: “La charla ha sido muy buena porque son cosas que realmente no teníamos en conocimiento. Yo realizo trabajo pesado desde que entré el rubro laboral, pero todavía no he solicitado la calificación. A veces uno trabaja no más y se descuida, pero ahora que tuvimos esta exposición, yo creo que con mis compañeros vamos a pedir que nuestro trabajo se califique como pesado”.

“Vine a esta actividad porque nos interesa como empresa. Nosotros estamos constantemente pidiendo la calificación para los cargos que tenemos como compañía (…) este tipo de instancias son necesarias y muy provechosas porque así se informa y quedan claros los alcances del trabajo pesado”, Ricardo Morís, empleador de SQM.

Por su parte, Chantal Muñoz, alumna de cuarto medio con prevención logística, del liceo ASGG de Pozo Almonte, aseguró que la actividad le pareció “muy interesante e informativa. Dice muchas cosas que quizás en el futuro me puedan ayudar”.