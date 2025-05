Alimentos que cambian vidas de animales: se evita que vaya a vertederos y se dona a organizaciones de cuidado y rescate

Agrupaciones dedicadas al rescate de animales destacan los beneficios de recibir donaciones de comida, en el marco del Programa de No Desperdicio de Alimentos de SMU, matriz de Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super10.

Santiago, mayo 2025.- Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a un tercio de lo que se produce para consumo humano, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). Esta problemática no solo tiene implicancias alimenticias, sino medioambientales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la cantidad de comida desperdiciada a nivel global contribuyen al 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En Chile, este fenómeno no es la excepción, y a pesar de no contar con cifras actualizadas, el PNUMA estima que aproximadamente 1.4 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados al año. Sin embargo, una medida eficaz para combatir este fenómeno y que no terminen en la basura es darles una segunda vida útil a través de la donación de alimentos.

SMU -matriz de Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super10- realiza esta acción desde 2021, a través de su iniciativa “Desperdicio, + Conciencia”, que le da una segunda oportunidad a alimentos que perdieron su condición de venta, pero están en óptimas condiciones para el consumo humano. Solo en 2024, fueron 368 organizaciones beneficiadas, impactando a 164.068 beneficiarios.

Otra de las acciones desplegadas por la compañía, es la donación de alimentos a organizaciones de cuidado y rescate animal. “Desde sus inicios en 2021, a través del Programa de No Desperdicio de Alimentos hemos logrado evitar la pérdida de 23.970 toneladas de comida. En 2022 se sumó una iniciativa relevante: la donación de alimentos para consumo animal, que ha permitido entregar 228 toneladas de alimento y otros productos, dándoles un nuevo propósito para ayudar en la rehabilitación de animales rescatados”, cuenta la gerenta de Sostenibilidad de SMU, Marcela Salas.

Agrupaciones beneficiadas

Una de las organizaciones beneficiadas es Homeless Pets Chile. Fundada en 2010, la ONG se dedica a rescatar animales en el país, y la provincia de la Columbia Británica en Canadá. A nivel local, cada día enfrentan el desafío de alimentar diariamente a casi 200 perros y gatos repartidos en los refugios de María Pinto, Paine, Melipilla, Curacaví y el sector del Cachapoal.

“La mayoría de nuestros animales rescatados requiere dos porciones de comida al día, lo cual supone una gran demanda de alimentos. En esa línea, la donación de SMU es una tremenda ayuda para el proceso de rehabilitación de nuestros perros y gatos”, dice Isabel López, presidenta de Fundación Homeless Pets Chile.

Otra organización beneficiada por el programa es Proani, que se dedica a rescatar y reubicar animales maltratados y abandonados, además de promover la tenencia responsable de mascotas. Actualmente tiene bajo su cuidado a 43 perros y 27 gatos en su centro de atención temporal ubicado en la comuna de San Miguel.

Hasta la X Región

La donación de alimentos a refugios de animales también se extiende al sur del país. Con sede en la X Región, la agrupación Acción Animalista Frutillar continuamente recibe comida proveniente de los supermercados de SMU, que beneficia a los 10 perros y gatos que ayuda mensualmente la fundación.

“La contribución de SMU nos ha ayudado a garantizar una dieta adecuada para los animales mientras esperan un hogar definitivo. Este respaldo es clave para seguir enfrentando los constantes casos de abandono en la comunidad”, asegura Patricia Colón, secretaria y voluntaria de la fundación hace más de 10 años.

Desde SMU, Marcela Salas recalca el avance que ha tenido el plan de sostenibilidad de la compañía. “Nuestra estrategia tiene que ver con la capacidad de gestionar de forma integral el desempeño económico, social y ambiental. Por ello, nuestro modelo de sostenibilidad contempla iniciativas enfocadas en el cuidado del medioambiente, como es el caso de la donación de alimentos para consumo animal, impactando además positivamente en las organizaciones que requieren de esta ayuda para su funcionamiento y cumplir con su labor”, afirma.

Acerca de SMU

SMU es uno de los principales actores de retail supermercadista en Chile a través de sus formatos Unimarc, Alvi, Mayorista 10 y Super10, satisfaciendo las necesidades de clientes finales y comerciantes. Cuenta con una gran cobertura geográfica, operando en las 16 regiones del país. Adicionalmente, cuenta con una creciente presencia en Perú, a través de las marcas Mayorsa y Maxiahorro.