Armada de Chile abre proceso de admisión para integrar su Tropa Profesional

La Armada de Chile ha abierto un nuevo proceso de admisión destinado a seleccionar a jóvenes, hombres y mujeres, que hayan cumplido con al menos un año efectivo de Servicio Militar o que lo hayan realizado con anterioridad. El objetivo es incorporar personal a la Tropa Profesional, en el grado de Marinero o Soldado de Infantería de Marina (IM), por un periodo máximo de cinco años, con la posibilidad de postular posteriormente a la planta del Escalafón de Gente de Mar.

Competencias y áreas de desempeño

El proceso contempla dos áreas principales: Infantería de Marina y Litoral. Quienes opten por la primera deberán capacitarse para operar en escuadras de fusileros, partidas de morteros, seguridad en partidas de mando y apoyo a la maniobra, además del manejo básico de equipos optrónicos. Por su parte, los postulantes al área del Litoral deberán estar preparados para apoyar funciones de Policía Marítima, tanto en fiscalización de actividades portuarias como en la mantención del orden público.

Los seleccionados serán destinados según las necesidades institucionales y podrán cumplir funciones de operación, administración, seguridad y mantenimiento en diversas reparticiones de la Armada.

Cursos disponibles

Para este proceso 2024, los interesados pueden postular a los siguientes cursos:

– Asistente de Policía Marítima (postulación abierta a hombres y mujeres).

– Integrante Escuadra de Infantería (exclusivo para hombres).

Los seleccionados en el área de Infantería deberán cursar obligatoriamente el Curso Básico Anfibio, requisito fundamental para integrarse a unidades operativas del Cuerpo de Infantería de Marina.

Requisitos de postulación

Los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

– Tener nacionalidad chilena.

– Poseer salud física, mental y psicológica compatible con la vida militar.

– No registrar antecedentes penales ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

– No pertenecer a partidos políticos.

– Tener entre 18 y 24 años al 1 de enero de 2024.

– Haber completado la Educación Básica.

– Haber cumplido con el Servicio Militar (o estarlo cumpliendo con un mínimo de un año).

– No estar inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, o en caso de estarlo, autorizar la retención correspondiente de pensiones.

– Mantener buena conducta durante su Servicio Militar.

Postulación y etapas del proceso

La postulación debe realizarse a través del sitio web oficial www.admisionarmada.cl, donde los interesados deberán completar el formulario en línea y pagar un arancel de inscripción de $6.000.

El proceso se dividirá en dos etapas:

Primera Etapa (27 de mayo al 7 de junio)

Se desarrollará en las seis sedes designadas a lo largo del país e incluye:

– Revisión de requisitos y documentación.

– Entrevista personal y declaración de antecedentes.

– Evaluaciones médicas, psicológicas, oftalmológicas y dentales.

– Pruebas físicas y exámenes de laboratorio.

Los resultados serán publicados el 29 de julio en el mismo sitio web.

Segunda Etapa

Se llevará a cabo en la Academia Politécnica Naval de Viña del Mar y contempla la Revista Médica Final, una evaluación que determinará si el postulante está apto para ser acuartelado. Los seleccionados comenzarán su periodo de acuartelamiento el 9 de septiembre.

Documentación obligatoria

Cada postulante deberá presentar, entre otros documentos:

– Certificado de estudios.

– Cédula de identidad vigente y fotocopia.

– Certificados de nacimiento, situación militar, afiliación política y antecedentes.

– Autobiografía, formularios descargables, declaraciones juradas y certificado médico para exámenes físicos.

Sedes y fechas de presentación

Los postulantes deben presentarse en la sede elegida en su inscripción, según el siguiente calendario:

Iquique – Base Naval, Av. Arturo Prat 706 – 28 mayo 08:00 horas

Santiago – Estación Naval Metropolitana, Av. Portales 4040 – 27 mayo 08:30 horas

Viña del Mar – Academia Politécnica Naval, Jorge Montt 2400 – 27 mayo 09:00 horas

Talcahuano – Base Naval, Puerta Los Leones s/n – 27 mayo 08:00 horas

Puerto Montt – Base Naval, Av. Diego Portales 2300 – 03 junio 08:00 horas

Punta Arenas – Base Naval, Av. Bulnes 05376 – 27 mayo 08:00 horas

Las fechas están sujetas a posibles modificaciones, por lo que se recomienda revisar constantemente el sitio web oficial.

Este proceso representa una oportunidad para quienes deseen proyectarse profesionalmente en la Armada de Chile y servir al país con vocación, disciplina y compromiso.