Autoridades entrega recomendaciones para la vuelta a clases

Con la entrega de orientaciones y recomendaciones sobre la compra y exigencias respecto de uniformes, útiles y textos escolares, autoridades regionales enfatizaron en los preparativos para el nuevo periodo académicos que este miércoles 5 de marzo convocará a 86 mil estudiantes y más de 4 mil docentes en la región de Tarapacá.

Acerca de estas temáticas, Carolina Vargas, Seremi de Educación, resaltó que “los requisitos de útiles, textos y uniformes escolares indicados por los establecimientos no pueden ser impedimento para que los estudiantes ejerzan su derecho a la educación, esto quiere decir que ningún estudiante puede verse impedido de desarrollar sus actividades académicas y educativas, por no contar con los recursos suficientes”, señaló.

La autoridad educativa informó además que el Ministerio de Educación entregará más de 261 mil textos escolares a estudiantes de la región, mientras que la JUNAEB distribuirá más de 55 mil sets de útiles escolares para los distintos niveles formativos de Tarapacá, acciones que forman parte de los preparativos para la vuelta a clases.

Por su parte, Jaime Arenas, Director Regional de la Superintendencia de Educación de Tarapacá se refirió a la entrega de orientaciones relacionadas con estas temáticas. “En esta época del año, uno de los temas que preocupa a los padres, madres, apoderadas, apoderados y familias tiene que ver con los útiles, los uniformes y los textos escolares y es un tema que nuestra Superintendencia ha difundido una infografía donde se entrega la información a la comunidad para que ellos puedan conocer sus derechos y, principalmente, al derecho a la educación que está garantizado en nuestro país”.

Arenas indicó que la información relacionada con la normativa educacional sobre uniformes, útiles y textos escolares se encuentra publicada en https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/infografia-utiles-textos-y-uniformes-escolares/

En tanto, el Director Regional de SERNAC, Rodrigo Cortes, se refirió al cotizador de precios que se encuentra disponible en la web de Sernac. “Tenemos disponible en la página web del Sernac, www.sernac.cl, un cotizador de precios de útiles escolares para que las familias puedan acceder y ver las diferencias de precios que existen. Hemos detectado hasta un 400% de diferencia respecto de un artículo en diferentes comercios establecidos.”

Finalmente, el Seremi de Salud, David Valle, informó que “respecto de los útiles escolares ya estamos haciendo las fiscalizaciones para ver si estos útiles no son tóxicos, no contienen partes pequeñas o cualquier otra situación que ponga en peligro la salud y la vida de los estudiantes. Es importantísimo que se compre en comercios establecidos, sabemos que hay mucho comercio informal que expenden productos escolares, pero no da la seguridad de que no sean tóxicos o que vayan a representar un problema que incida en la salud de los estudiantes, por eso es importantísimos que sean precavidos en los útiles que compran”, manifestó.