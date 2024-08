“Cambiaremos la manera en la que Iquique y Alto Hospicio tratarán sus residuos domiciliarios”

Gore y municipios del Área Metropolitana firmaron un convenio que abordará, de manera inédita, la gestión integral de los residuos.

Con la titular del Ministerio del Medio Ambiente, Maisa Rojas, como ministra de fe; el Gobernador José Miguel Carvajal y los alcaldes de Iquique, Mauricio Soria y de Alto Hospicio, Patricio Ferreira; firmaron un convenio de colaboración para potenciar la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de residuos en las comunas que conforman el Área Metropolitana (AM).

El documento plantea entre sus objetivos, construir el Centro de Tratamiento Integral de Residuos (CETIR); crear la Política Regional de Tratamiento Integral de Residuos; o fomentar campañas de sensibilización, educación ambiental y prácticas de reducción, reutilización y reciclaje en la comunidad.

“Acá hay algo inédito; una escala de gobernanza distinta enmarcada en la creación de la primera Área Metropolitana del país, permitiéndonos enfrentar un desafío mucho más allá del periodo de una administración de cuatro años, porque este tipo de proyectos (como el CETIR) son de gran envergadura, por el proceso y el sistema al que deben ser sujetos de revisión”, explicó el gobernador Carvajal respecto a los objetivos del convenio.

Sobre el Centro de Tratamiento Integral de Residuos, señaló: “Lograr tener una planta de tratamiento donde podamos, no solamente manejar nuestros residuos, si no que ponerlos en valor aprovechando oportunidades de empleabilidad, es una tremenda tarea y esta escala requiere que podamos pasar de una gobernanza comunal, a una gobernanza de una conurbación metropolitana. Cómo logramos que los esfuerzos que han hecho los equipos técnicos de los municipios con los equipos del Gobierno Regional puedan llegar a buen puerto y cumplir una meta que durante tantos años en esta región no hemos podido lograr”, puntualizó.

Medio Ambiente, es uno de los cuatro ámbitos que aborda la gestión de las Áreas Metropolitanas, y el más importante definido por el Gore Tarapacá. “Tenemos deudas históricas en la materialización de rellenos sanitarios, de una mejor gestión en la recolección de residuos y, en general de la educación ambiental, que también nos permite mejorar la calidad de nuestros espacios públicos. A partir del Área Metropolitana, vamos a tener una nueva forma de hacer las cosas; vamos a cambiar la manera en que Iquique y Alto Hospicio dispongan sus residuos domiciliarios”, agregó el gobernador Carvajal.

Por su parte, la ministra Maisa Rojas, durante su visita a la región, participó de este hito que calificó como “inédito”. “Es la primera región que lo hace así y estamos muy contentos. La idea, justamente, es que los Gobiernos Regionales, teniendo más capacidad, puedan ayudar a los municipios a hacerse cargo de este problema de gestión de los residuos, que es bastante multidimensional y complejo de abordar, por múltiples factores”, aclaró la autoridad ministerial.

Agregó, “esto va muy en línea con cómo, desde el ministerio del Medio Ambiente, queremos propiciar y que se desarrolle la economía circular del país, haciéndonos cargo de nuestros residuos, que lo mínimo termine en el relleno sanitario, que se puedan valorizar los distintos tipos de residuos a través de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley de Reciclaje y, prontamente ojalá, de una ley que estamos discutiendo en el congreso que es la Ley de Residuos Orgánicos”.

En tanto, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, relevó la creación de la AM como una herramienta efectiva frente a esta problemática medioambiental. “Hoy, los Gobiernos Regionales tienen una nueva herramienta (las Áreas Metropolitanas), e Iquique y Alto Hospicio son las primeras comunas del país”, dijo.

Acerca de la construcción del CETIR, Soria declaró que el actual tratamiento de los residuos es bajo tierra. “Tenemos la oportunidad de transformar nuestros residuos en algo que va a generar nuevas posibilidades de trabajo y de sustento para las familias, entonces, ese es el gran cambio y aquí, en la región de Tarapacá, en esta Área Metropolitana, nos hemos puesto de acuerdo con el Gobernador para llevarlo adelante”.

La presidenta de la Asociación Gremial de Recicladores de Tarapacá, Denisse Morán, asistió a la firma del convenio junto a un grupo de recicladores de base. “Tenemos mar, tenemos Zona Franca, tenemos todo un mundo por delante, a Latinoamérica, y creo que es necesario hoy descentralizar el reciclaje, pero, lo más importante, es darles valor a los residuos. Los residuos son materiales para volver a hacer otras cosas que necesitamos para seguir viviendo. Vienen las ramadas, vienen nuestras Fiestas Patrias, tiene que ser con reciclaje también”, replicó.

El convenio de colaboración también considera otros objetivos: la identificación de territorios aptos para la disposición final de residuos y asegurar su disponibilidad a largo plazo; garantizar una cobertura adecuada en todas las zonas urbanas y periurbanas; y la creación de comités interinstitucionales para facilitar la colaboración y el intercambio de información.