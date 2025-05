Campamentos alcanzan su cifra más alta en casi 30 años: Tarapacá concentra el 12% de las personas que viven en ellos

La medición dio cuenta que Tarapacá concentra el 12% del total de personas viviendo en campamento a nivel nacional. TECHO-Chile llamó a responder con urgencia y coordinación interministerial, especialmente en Alto Hospicio.

Este jueves se realizó la entrega de resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile en la región de Tarapacá, siendo la primera bajada regional de este estudio. Durante la jornada se dio cuenta que a nivel nacional hay 120.584 familias viviendo un campamento y que la región concentra el 12% del total nacional de personas que viven en campamentos, con 13.361 familias y 8.879 niños, niñas y adolescentes.

A nivel nacional, la medición evidencia la existencia de 1.428 asentamientos de este tipo a lo largo del país, la cifra más alta desde 1996. Esto representa un aumento del 10,6% respecto a la última medición y equivale a la incorporación de al menos 6.000 nuevas familias a estos lugares entre 2023 y 2025.

«Reducir los campamentos a un tema de seguridad es no entender su dimensión social. Más del 70% de quienes viven en estos asentamientos declara haber llegado por motivos económicos. Durante los últimos quince años, como país dejamos de mirar los campamentos, y estas cifras son el resultado: el 35% de las familias que vive en ellos lleva al menos catorce años esperando una solución definitiva. Por eso hoy queremos movilizar a toda la sociedad: que no haya familias sin una vivienda digna debe ser un propósito compartido. En un año electoral, una política de Estado para abordar la crisis habitacional debe ser una prioridad para todas las candidaturas», aseguró Isidora García, directora social de TECHO-Chile. Por su parte, Valentina Zapata, directora regional de TECHO-Chile en Tarapacá, advirtió que “los datos muestran que Alto Hospicio es la zona más golpeada por la crisis habitacional en Tarapacá: concentra 44 de los 63 campamentos de la región y más del 80% de las personas que viven en ellos. La complejidad de esta realidad —marcada por los altos niveles de pobreza de la comuna y una composición diversa de los campamentos— exige abordarla no solo como un problema habitacional, sino también social. Se requiere una respuesta interministerial que articule a Desarrollo Social, Niñez, Migraciones y otras reparticiones del Estado”.

“Tarapacá es la segunda región más rica del país, pero tiene a más de 13 mil hogares viviendo en campamentos, incluyendo casi 9 mil niños. Concentra el 12% del total nacional de personas en esta situación. Estos datos son una interpelación dura a cómo estamos enfrentando esta crisis como país y como región y cómo requerimos soluciones más amplias y urgentes”, concluyó Zapata.

Además de exponer los hallazgos del catastro, con foco en la realidad regional y sus desafíos más urgentes, las autoridades y organizaciones presentes firmaron un compromiso para empujar soluciones concretas y coordinadas frente a esta emergencia habitacional.

“Nadie llega a un campamento por gusto. Aquí hay un problema estructural, que se ha profundizado incluso en los momentos de mayor crecimiento económico del país -como bien ha señalado el Ministro Carlos Montes-. No existen recetas mágicas para resolver esta crisis, pero sí un camino claro: trabajar en conjunto, con seriedad y decisión, para seguir construyendo más viviendas y ciudades más justas. Esa es la tarea que el Presidente Gabriel Boric nos ha encomendado a través del Plan de Emergencia Habitacional, y debemos redoblar los esfuerzos para cumplirla”, aseguró Diego Rebolledo, Seremi de Vivienda Tarapacá.