Carta al Lector: Crítica a «Ley Hijito Corazón

Señor Director:

La reciente propuesta de crear una “Ley Hijito Corazón” para enfrentar el abandono de personas mayores tras el alta médica refleja, más que una solución, una peligrosa evasión de responsabilidades por parte del Estado. Pretender que el cuidado pueda imponerse judicialmente mediante demandas de pensión de alimentos de padres hacia hijos, es una medida que maquilla el desamparo institucional con una narrativa de culpa individual. Aquello además, infantiliza a las personas mayores que requieren de cuidados anulando su autonomía.

¿Quién fiscaliza un vínculo roto? ¿Qué pasa cuando no hay hijos, hay violencia, o simplemente no existen condiciones materiales para cuidar? Lo que esta propuesta omite es que el sistema judicial no está hecho para las personas mayores. Es lento, desgastante y profundamente deshumanizante.

Más que judicializar los afectos, lo que Chile necesita con urgencia son políticas públicas de cuidado integral, con financiamiento público, equipos especializados y apoyo comunitario. Porque los derechos humanos en la vejez no pueden depender de que alguien te quiera. Deben depender de que el Estado cumpla su deber de garantizar dignidad en todas las etapas de la vida.

Agnieszka Bozanic Leal

Valentina Salazar Wattier

Fundación GeroActivismo