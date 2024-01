Cathy Barriga y la prisión preventiva en los delitos de cuello y corbata

Esta semana se han llevado adelante audiencias con lo que resulta quizás más importante, además dejar en claro, que el delito de fraude al fisco por el cual está siendo formalizada Cathy Barriga dice relación con la modificación de la disponibilidad presupuestaria en la Municipalidad de Maipú. Esta situación hace que dicho órgano tenga un perjuicio toda vez que se gasta dinero que no existe y por tanto se adquiere una deuda y esta ha de ser pagada no por quien la asume, que es la ex alcaldesa Barriga, sino por la municipalidad. Esta es la situación que actualmente, pagando esas deudas, no es poco relevante de que se trate de un ilícito, no sólo por llevarse dinero hacia su casa o hacia su cuenta como ocurría por ejemplo con el ex alcalde Torrealba en Vitacura, sino que en este caso el ilícito está cometido principalmente por alterar la disponibilidad, esto es, por mentir acerca de que un dinero supuestamente existía y en realidad no era así.

Asimismo, es relevante recalcar que se le ha formalizado por un delito de falsificación de instrumento público toda vez, que según indica el Ministerio Público, la ex alcaldesa habría ordenado señalar información falsa en respuesta a consultas por vía de transparencia, de esta forma induciendo al error a través de este instrumento público que es la respuesta que se da a esta solicitud en varias oportunidades. También es delito de fraude al fisco por el hecho de haber contratado a una persona supuestamente como periodista sin serlo y además haberle pagado remuneraciones por medio de boletas de honorarios habiendo estado con licencia por más de 4 años. También se le ha formalizado por la adquisición de collares y otros regalos protocolares que fueron adquiridos con recursos públicos y que no estaban dentro de aquellos que están permitidos por la legislación. No estaban autorizados desde el punto de vista administrativo y que por lo tanto implica el tener un gasto que es ilegal y delictuoso.

Los delitos por los cuales ha sido formalizada Cathy Barriga tienen una pena aparejada que puede llegar hasta los 15 años de cárcel, esto porque ha sido formalizada por varios delitos. Primero por delito reiterado de fraude al fisco. El solo delito de fraude al fisco tiene una pena que se puede elevar hasta los 10 años de cárcel y ella ha sido formalizada por delito reiterado de fraude al fisco, pero además ella ha sido formalizada por el delito reiterado de adulteración de instrumento público. Este delito tiene una pena aparejada de 3 años y un día, a 5 años de cárcel, y ella ha sido formalizada por delito reiterado en ese sentido.

La pena probable es bastante superior a los 5 años, porque si se pone este límite de los 5 años esto es debido a que esa pena es la última que soporta el cumplimiento alternativo de la pena o sea si es que existe una pena superior a los 5 años, esto es de 5 años y un día hacia arriba, no existe la posibilidad de un cumplimiento en libertad, es por eso que en este caso la fiscalía solicita la prisión preventiva, pero esto no tiene nada de extraño en todos los delitos o crímenes que tienen una pena superior a los 5 años y un día. La fiscalía por regla general solicita la medida cautelar de prisión preventiva siendo otorgada en el 98% de las oportunidades, esto quiere decir que no hay nada de extraño si es que se le pueda imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

Carlos Silva Núñez

Académico de Derecho Penal y Criminología

Facultad de Derecho UNAB Viña del Mar