CNC, Aduanas y Asociación de Marcas del Retail hacen un llamado a los consumidores a comprar en el comercio formal para el Día del Niño

Las diversas entidades participantes indicaron cuáles son los peligros a que se exponen los pequeños cuando se les entregan juguetes que no tienen certificación sanitaria.

Ad portas de la celebración del Día del Niño, el presidente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero; el director Regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz y el gerente general de la Asociación de Marcas del Retail, Gonzalo Errázuriz, realizaron en conjunto un llamado a los consumidores a comprar en el comercio formal para la celebración del Día del Niño y así, junto con cuidar su salud y la de su familia, asegurar la garantía de los productos y también su procedencia.

En la instancia, el presidente del OCIS, Manuel Melero, recalcó que “nuestro llamado es a comprar en el comercio establecido, ya que al adquirir productos en el comercio formal podemos exigir nuestros derechos como consumidores, junto con tener una experiencia de compra segura que cumple con las normas sanitarias donde se entrega garantía y respaldo de la compra”.

Melero agregó que “cuando se compra en el comercio informal, en especial productos que irán dirigidos a los niños, corremos un riesgo muy grande, ya que desconocemos su procedencia, no sabemos si cumple con la normativa sanitaria, si son productos certificados, ya que sabemos que para poder importar productos infantiles se debe pasar antes por una certificación de salud. Además, se está financiando a las mafias que proveen al comercio ambulante que se instala en la calle como el último eslabón de la cadena de distribución”.

El dirigente gremial agregó que, según estadísticas de la CNC, el Día del Niño es una fecha importante para el sector, sobre todo para los actores que ofrecen las categorías más demandadas. Indicó que la semana de esta celebración el comercio minorista vende entre 17% y 20% más que una semana normal sin fechas especiales. El gasto promedio por regalo es alrededor de los 15 mil pesos y lo más demandado son juguetes y vestuario. En cuanto a juguetes destacan autos, muñecas, juegos de mesa y artículos deportivos, como también se espera una mayor demanda por figuras de películas infantiles que han sido exitosas durante este año.

Mientras que el director Regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, señaló que “desde el rol de protección que cumplimos como Servicio Nacional de Aduanas ponemos especial énfasis en controlar productos como juguetes, disfraces, cosméticos, que son llamados “pinta caritas”, pero que en definitiva son cosméticos, porque se aplican directamente sobre la piel de niñas y niños, y otros, que ingresan como contrabando imitando modelos de marcas conocidas, que no cumplen con ningún estándar de seguridad ni certificaciones de sus componentes, elementos que son obligatorios para su importación legal al país. Como lo hacemos cada vez que se acercan estas fechas, hacemos un llamado a las familias a no comprar en el mercado informal, que no puede entregar ninguna seguridad sobre los productos que ofrece”.

Por su parte, Gonzalo Errázuriz, gerente general de la Asociación de Marcas del Retail, señaló que “en este Día del Niño es importante recordar la peligrosidad de adquirir productos falsificados, especialmente juguetes. Estos productos del mercado informal no cumplen con las certificaciones necesarias, lo que puede poner en riesgo la salud y seguridad de los niños. Solo el año pasado, se incautaron miles de productos falsificados en Aduanas, subrayando la magnitud de este problema. En esta oportunidad, los clientes pueden aprovechar las ofertas y descuentos exclusivos presentes en el mercado formal, donde pueden estar seguros de que los productos cumplen con los estándares de calidad y seguridad necesarios. En el sector del retail son múltiples las marcas que están preparadas para ofrecer interesantes promociones dedicadas para todos los niños”.

La pediatra de Clínica INDISA, Jimena Yáñez, recomendó fijarse en varios puntos importantes: “que el juguete sea adecuado para edad del niño, que contribuya a su desarrollo cognitivo y neurológico, no solo a su entretención. Verificar la seguridad de las formas y materiales usados en el juguete, para que no sean un peligro para en niño, en este sentido verificar su procedencia también. Especial atención merecen las partes pequeñas que puedan ser ingeridas o aspiradas por niños preescolares. Idealmente escoger juguetes que no requieran pilas, tanto por el riesgo que ellas conllevan al ser ingeridas por niños pequeños, como por la mayor estimulación de la curiosidad y creatividad de los niños al proporcionarle juguetes no electrónicos”.

Durante la actividad, ambas instituciones mostraron diversos productos incautados en el comercio informal, en su mayoría juguetes que serían comercializado durante este día, cuya procedencia y posibles daños en la salud se desconocen.