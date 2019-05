Colegio Academia Tarapacá Orella efectúa simulacro de incendio

Más de 670 estudiantes de enseñanza básica y media del Colegio Academia Tarapacá Orella desarrollaron un simulacro de incendio que involucró la evacuación de toda la comunidad educativa.

El ejercicio estuvo encabezado por el Intendente (s) Álvaro Jofré y el seremi de Educación, Natan Olivos junto al director del establecimiento educacional, Yuri Vásquez; el inspector general del plantel y coordinador del simulacro, Rolfi Richards y representantes de la Onemi y Bomberos.

“Estos simulacros contribuyen a perfeccionar los protocolos de seguridad y también refuerzan la preparación ante diversas emergencias. Las comunidades educativas deben ejercitar estos procedimientos para seguir mejorándolos”, señaló el Intendente (s) Álvaro Jofré.

Por su parte, el seremi de Educación Natan Olivos, recordó que cada establecimiento cuenta con Planes Integrales de Seguridad Escolar (PISE) que entregan orientaciones respecto a cómo actuar en casos de emergencia. “Podemos enfrentarnos a diversos escenarios por eso la prevención y la preparación son fundamentales, una comunidad necesita saber cómo actuar en estos casos y los ejercicios sin duda ponen a prueba estos preparativos”, acotó.

Uno de los aspectos destacados por las autoridades fue el trabajo conjunto con Bomberos y la Onemi, entes técnicos que participaron del simulacro y que aportaron con recomendaciones. Igualmente sobresalió la Brigada de Emergencia del Colegio Academia Tarapacá Orella, conformada por 33 estudiantes de enseñanza básica y media que apoyan las acciones de evacuación.

Vicente Lázaro, paramédico, rescatista y quien está a cargo de la Brigada de Emergencia del plantel educativo, comentó que los estudiantes se han ido preparando para estos casos. “Hemos gestionado que cursen talleres de Primeros Auxilios básicos con la Defensa Civil y en este caso han estado apoyando a sus compañeros que lo requieren”.

Rocío Ramírez, estudiante de 1er año medio “B” e integrante de la Brigada de Emergencia, dijo que su principal motivación es ayudar a las personas. “Quiero ser cirujana en neurología y me gusta mucho lo que es medicina y ayudar a las personas. Para esto tienes que tener el 100% de atención y estar full. Debemos estar comprometidos y no tomarlo a ligera porque no es fácil”.

Para Maximiliano Campaña, estudiante de 3er año medio “A”, es importante también el equipamiento con el que trabajan. “Estamos capacitados para apoyar las emergencias y accidentes. Es primera vez que estamos ejercitándonos para un caso de incendio. Son importante los equipamientos como las sillas de ruedas, el botiquín y la tabla espinal”.